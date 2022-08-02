ПОТСДАМ (ГЕРМАНИЯ): фильм «Купе номер шесть» Юхо Куосманена покажут в Музее кино в августовской программе

Современное кино с участием российских актеров идет если и не на больших европейских экранах, то в кинозалах музеев. Так, картину «Купе номер шесть» — гран-при Каннского фестиваля-2021 – на протяжении месяца будут показывать в Потсдамском музее кино, основанном в 1981 году (самого старого музея кино Германии).

В киноистории о финской студентке, путешествующей в поезде из Москвы в Мурманск, главную мужскую роль исполнил российский актер Юрий Борисов. Стоит отметить, ретроспектива мировых фильмов входит и в фестивальное движение. Так, в августе этого года в университете Бонна под открытым небом будет проходить 38 международный кинофестиваль немого кино. В его рамках будут показаны фильмы Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929) и Ханана Шмаин «Станция Пупки» (1930).

Марина АБРАМОВА, обзор зарубежных СМИ

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