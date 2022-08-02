Романтическая проза, фэнтези, магический реализм, антиутопии, хоррор от Freedom

Эмма Скотт «Выше только любовь»

Мастер романтической прозы направления young adult, автор бестселлеров «Дотянуться до звезд», «Среди тысячи слов», «Свет между нами» Эмма Скотт рассказывает истории любви, от которых учащенно бьются сердца миллионов читателей во всем мире.

Слова и фразы из книг Рафаэля Мендона, известного писателя, впились в душу Натали. Она была влюблена в его истории. Романы стали утешением девушки после утраты родителей, а персонажи – лучшей компанией в минуты одиночества. Девушке казалось, что этого достаточно. Но однажды она встречает наяву героя своих грез… Каждый вечер он заходит в ее кафе и что-то пишет в тетрадях. Мимолетные улыбки, пара фраз и на этом все. Но странную боль в сердце все сложнее объяснить. Джулиану кажется, что теперь все его истории написаны для нее. Или же он просто до безумия влюбился. Но раскрыть ей свой секрет – не то же самое, что позволить чувствам взять верх. Открыть свое сердце подобно смерти, пути назад нет. Их связь – встреча двух одиночеств и лучшее, что когда-либо с ними случалось. Но лишь одна тайна способна разлучить их навсегда, и даже стать причиной гибели каждого…

Карла Николь «Жажда и желание»

Англия. Двадцать первый век. Харука — чистокровный японский вампир из древнего знатного рода. Он сломлен и довольствуется своим жалким существованием. Харука расстался с жизнью. Но жизнь не рассталась с ним. Получив приглашение на старинный вампирский ритуал, он покинул свой дом и отправился в замок Херцмонсо. Во время церемонии Харука встретил Нино — другого чистокровного вампира. Тот оказался совсем не таким, каким его представлял Харука. Осмотрительный, невинный, обладающий теплом и лучезарностью солнца. И что может быть притягательнее… его крови?

Стейси Мэри Браун «Дикие земли»

В день, когда родилась Брексли, миру на земле пришел конец. Стена между Землей и Потусторонним миром пала. Будапешт раскололся на две части: процветающей Будой теперь правили фейри, а люди – загнивающим Пештом. И эту часть страны недаром прозвали Дикие Земли. Рано став сиротой, девушка оказалась на попечении генерала Маркоса. Все детство и юность в Брексли воспитывали дух бесстрашной воительницы, борющейся за свою страну. Но роковой случай меняет все. Брексли попадает в Халалхаз, самую страшную тюрьму на востоке. В этом Доме смерти девушка должна выжить любой ценой, сражаясь в Играх. Но есть еще одна проблема: Уорик Фаркас, местная легенда. Жестокий и порочный, но чертовски привлекательный фейри. Вопрос в том, что убьет ее раньше: вспыхнувшая между ними страсть или поединок, победить в котором может только один?

Джина Чэнь «Вайолет, созданная из шипов»

Вайолет — предсказательница. Но никто не знает, что ее пророчества сплошная ложь. С давних пор правитель использует дар Вайолет, чтобы манипулировать жителями государства. Девушку не волнует судьба других людей. Честность придумана для простаков вроде принца Сайруса, который планирует стать новым королем. Но после коронации и без того шаткая репутация Вайолет окажется под угрозой, если девушка срочно не придумает хитроумный план. Коварство Вайолет всегда помогало ей, но изменить судьбу оно не может. Разрываясь между ненавистью и любовью к принцу, девушка должна распутать паутину обмана, чтобы спасти себя и королевство или обречь всех на смерть.

Лин Рина «Элиза Хеммильтон. Происшествие в Ист-Энде»

Все началось с нелепого происшествия: с неба внезапно упал чемодан… Лондон, 1890-1891 годы. Столичная полиция попросила нас с Джейми написать отчет о недавних событиях по делу Дэвида Брайтона и не забыть при этом упомянуть, как мы – самоуверенная студентка и рассеянный механик – смогли раскрыть это дело. Но поскольку Джейми категорически отказывается писать о тех потрясениях, что мы пережили, инициативу в свои руки беру я – Элиза Хеммильтон, подруга Анимант Крамб, неунывающая сыщица-дебютантка, с превосходным чутьем и храбрым сердцем. Леди, сражающая мужчин наповал одним лишь только взглядом. Надеюсь, что мой отец никогда не прочтет эти записи. Ведь испытания, выпавшие на мою долю, немыслимы. В любом случае, в наказание за свою безнравственность я готова переписать двадцать страниц из проповедей Ньюмана… Что ж, по крайней мере, это того стоило!

Ребекка Росс «Сёстры меча и песни»

Королевство Корисандра зародилось несколько столетий назад. Боги и богини спустились на землю, чтобы жить среди смертных. Их магия просочилась в кровь людей, и появились дети, унаследовавшие дар богов. Позже боги покинули царство смертных, но каждый после себя оставил магический артефакт. Так началась эра охотников за реликвиями. К заходу солнца Эвадна ждала свою сестру Хальцион, которую не видела восемь лет, с тех пор как та ушла служить в королевскую армию. Но девушка появляется на пороге Эвадны на день раньше и сообщает, что ее обвиняют в преступлении и приговаривают к заключению. Хальцион не удается скрыться и избежать наказания, а Эвадна добровольно соглашается завершить миссию сестры и найти любые способы ее оправдать. Девушка отправляется в опасное путешествие на поиски таинственного артефакта. Эвадне суждено открыть в себе магические способности и столкнуться с реальностью, которая окажется обманчивой. В погоне за ответами сестры понимают, что уготовленная им судьба гораздо хуже смерти.

Рин Чупеко «Костяная ведьма»

Тия родилась под покровом ночи, когда луна, прочитав по звездам ее судьбу, спряталась за самой высокой горой. Таких как она называют Костяными ведьмами. Избранная, чьей магии подвластны руны Тьмы, воскресила того, кому суждено было спать вечным сном. По законам Одалии, Тия теперь должна стать настоящей ашей, владеющей магией стихий, и противостоять приверженцам Тьмы. Однажды девушка встречает последнюю из Костяных ведьм, которая способна передать Тие накопленные знания и опыт. Но темная магия уже пробуждается в избранной, а времени остается все меньше. Чтобы выжить и отомстить, аша подчинит себе демонов дэвов и обрушит свой гнев на правителей Восьми Королевств.

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