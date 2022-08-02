В издательстве Inspiria вышел сборник эссе Джорджа Сондерса «Купание в пруду под дождем», литературный мастер-класс от лауреата Букеровской премии и автора романа «Линкольн в бардо».

«Русские писатели <...> относятся к прозе не как к чему-то декоративному, а как к жизненно необходимому нравственно-этическому инструменту. Когда читаешь этих авторов, они тебя меняют, а мир вокруг словно бы начинает излагать другую, гораздо более интересную историю – историю, в какой можно сыграть значимую роль и где на читателя возложена ответственность».

В издательстве Inspiria вышел сборник эссе американского писателя и преподавателя Джорджа Сондерса. В книге «Купание в пруду под дождем» Сондерс, подобно мудрому преподавателю, предлагает читателю погрузиться в атмосферу семи рассказов русских классиков: «Нос» Гоголя, «Хозяин и работник» и «Алеша горшок» Толстого, «Душечка», «На подводе» и «Крыжовник» Чехова и «Певцы» Тургенева. Эти рассказы написаны, по мнению Сондерса, во время расцвета их жанра и могут влюбить в малую прозу любого начинающего читателя.

«Рассказы эти просты, но они трогают. Нам не все равно, что́ в них происходит. Они сочинены так, чтобы испытать нас, вызвать противоречие и возмутить. И замысловато утешить».

По своей структуре книга «Купание в пруду под дождем» похожа на курс лекций и практических занятий, только в урезанном формате. В ее основе действительно лежит курс русского рассказа XIX века, который Сондерс преподает в течение двадцати лет в Сиракузском университете. В первой лекции, или в предисловии, автор рассказывает о том, почему он написал эту книгу и для кого она предназначена. Затем следует анализ каждого рассказа и небольшое практическое задание. После чего, в финальной «лекции» автор подводит итог прогулки по русским рассказам.

По мнению Сондерса, для начинающих писателей изучение русского рассказа подобно изучению Баха для начинающего композитора – это первооснова основ. Однако книга «Купание в пруду под дождем» предназначена не только для филологов и начинающих писателей, но и для читателей широкого круга. В своей книге Сондерс пытается понять, как работает литература и почему рассказы русских классиков так увлекают, от них невозможно оторваться. Исследуя это, Сондерс показывает, как работает человеческий разум во время чтения: как ум проверяет то или иное утверждение как он реконструирует чувства и ведет диалог с автором, отделенным пространством и временем. В итоге Сондерс надеется, что его произведение поможет стать более деятельными, пытливыми и чуткими читателями действительности.



Джордж Сондерс – современный американский писатель, эссеист и сценарист, награжденный многочисленными премиями: National Magazine Awards, Всемирной премией фэнтези, Букеровской премией.

Родом из Техаса. Закончил Сиракузский университет в 1988 году, получил степень магистра по литературному творчеству. В настоящее время там же преподает литературу. В издательстве «Эксмо» на русском языке ранее выходили его сборник рассказов «Десятое декабря» и роман «Линкольн в бардо».

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