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«Повелительница города сказок»: премьера финального трейлера в сети

editor
By editor
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DALIA

Кинокомпания «Наше кино» представляет финальный трейлер анимационного фильма для всей семьи «Повелительница города сказок». Мультфильм вошел в список участников программы Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдет в Перми уже на этой неделе. «Повелительница города сказок» станет фильмом закрытия фестиваля в День защиты детей.

Далия, остроумная тринадцатилетняя девочка, питает любовь к сочинительству и стремится быть похожей на своего отца — известного писателя сказок и детских рассказов. И больше всего ее интересует один незаконченный роман, который папа девочки хранит в своем кабинете. Однажды, пробравшись в его кабинет тайком и прикоснувшись к книге, Далия переносится в волшебный сказочный мир.

Оказавшись внутри романа, Далия становится его героиней и отправляется навстречу невероятным приключениям. Ее ждет путешествие, полное невообразимых чудес и знакомств с героями этой истории. Однако в книге таится и множество опасностей, а некоторые персонажи готовы пойти на все, чтобы помешать героине найти источник магии, способный управлять историями.

Чтобы вернуться домой, Далии предстоит самой закончить книгу. На это у нее будет только двенадцать часов, чистая страница и ручка. А поможет ей в этом непростом занятии отважный и остроумный козерог — любимая игрушка детства девочки, которую отец оживил на страницах романа.

«Медвежонок» – ежегодный международный фестиваль детского, семейного кино и анимации. Он объединяет детей и их родителей за просмотром доброго кино и настраивает на диалог между поколениями. Важной частью фестиваля станет то, что в состав жюри войдут не только профессионалы из киноиндустрии (Надежда Михалкова, Эльдар Калимулин, Илья Учитель и другие), но и дети разных возрастов, проявившие себя в учебе или спорте.

Добрая волшебная анимационная картина о настоящей дружбе обязательно понравится поклонникам франшизы «Как приручить дракона», а вдохновляющий и жизнеутверждающий сюжет мультфильма заставит юных зрителей поверить в себя и свои мечты. Кроме того, трогательная история взаимоотношений отца и маленькой героини поможет родителям и детям лучше понять друг друга, а элементы жанра фэнтези увлекут их в новый мир, полный волшебства и невероятных историй.

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