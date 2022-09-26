Праздник моды и шопинга на Павелецкой

Модное дефиле, театрализованное представление, цирковое шоу – все эти черты вобрало в себя Fashion Show «На арене шопинга Павелецкая Плаза», организованное Продюсерским центром «Грани» в день официального открытия торгового центра на Павелецкой в Москве.

Показы российских, итальянских, германских, французских брендов открыла своей яркой коллекцией дизайнер Маша Горячева, чьи яркие образы, на стыке моды и цирка, задали тематический колорит всему шоу. В 2019 году коллекции бренда Masha Goryacheva впервые были представлены на Неделе моды в Москве и Неделе моды в Сочи. С той поры и по настоящее время показы коллекций Маши Горячевой украшают многие подиумы и воспринимаются на ура, удостоены награды Estet Fashion Week.

Показы коллекций зарубежных брендов BALDININI (Италия), MARC CAIN (Германия), SISLEY (Франция), PINKO (Италия), MISS SIXTY/REPLAY (Италия) представили новые тренды, изысканный стиль и смелые дизайнерские решения. «Многие из этих брендов еще никогда не делали открытых показов в России, — делится подробностями руководитель Центра «Грани», продюсер Елена Склярова. – Показательно, что все они имеют бутики в «Павелецкая плаза», где все желающие смогут ознакомиться с продукцией подробнее».

Современное понимание отечественной моды представили креативные и успешные российские торговые марки: Kalina market, VASSA&CO, ANNA PEKUN.

ANNA PEKUN — российский дизайнерский бренд женской одежды с собственным производством в Санкт-Петербурге. Главная идея бренда — подчеркнуть уникальность и женственность в каждой девушке, сделать удобной и модной повседневную одежду, которая приковывает взгляды окружающих. В коллекциях бренда большой выбор классических костюмов и жакетов, легких платьев и верхней одежды из натуральных тканей.

KALINA STORE — это одна из самых быстрорастущих сетей магазинов одежды в России, огромный выбор одежды и аксессуаров на любой вкус. Мультибрендовый универмаг женской одежды KALINA собрал в одном пространстве продукцию более 60 лучших российских дизайнеров, каждый из которых обладает своим фирменным стилем и уникальной философией бренда.

VАSSA&Co – первый в России индустриальный бренд с уникальной концепцией и авторским стилем в эстетике минимализма и русского конструктивизма. Уже более 20 лет дизайнер Васса представляет коллекции, созданные на самом высоком производственном уровне «сделано в России». VASSA&Co – это строгость силуэта, чистота линий, лаконичная элегантность, дорогие ткани и вневременная эстетика.

Как рассказал режиссер-постановщик Fashion Show «На арене шопинга Павелецкая Плаза» Валерий Сороковой, главный лейтмотив представленного шоу — идея сценических масок, в которых выступили артисты с музыкальными и пластическими номерами. Открыла шоу яркая джазовая певица Ольга Синяева. В дефиле приняли участие некоторрые селебрити и амбассадоры брендов, например певица Александра Савельева, бывшая солистка группы «Фабрика». Финал вечера сделала настоящим праздником группа A’Studio. Гости мероприятия насладились виртуозным вокалом Кети Топурии, великолепной игрой Байгали Серкебаева, Владимира Миклошича и остальных музыкантов.

Из vip-зоны за происходящим с интересом наблюдали: актриса и резидент телевизионного шоу «Comedy Woman». Елена Борщева, певица и писательница Евгения Рассказова («Фабрика звезд»), актриса Мирослава Михайлова, певица Таша Белая, автор-исполнитель Илья Гуров, эстрадная певица, хореограф, художница Мэри Ян и другие.

Фото – Д. БАБУШКИН и И. СТРАЖИН

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