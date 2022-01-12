Праздник в Доме русского зарубежья возродит традиции московского Рождества

14 и 15 января 2022 года в Москве пройдут праздничные мероприятия в стиле начала ХХ века. Фонд наследия русского зарубежья приглашает горожан отметить Рождество и Новый год возле ёлки в Доме русского зарубежья.

Необычное празднование организовано для москвичей – детей и взрослых — в соответствии с благотворительными традициями, принятыми в Российской империи. Щедрый праздник, радость светлых дней Рождественской недели, искреннее веселье, следование многовековым традициям русского народа возродят атмосферу настоящего русского зимнего праздника.

Российская культура сохранялась и развивалась долгими десятилетиями эмигрантами во многих странах. Миллионы людей, вынужденных покинуть родную землю, берегли русский язык, развивали русскую литературу и культуру, следовали русским традициям, порою вопреки суровым условиям жизни в изгнании. Вернуть на Родину ценности семьи, теплого праздника хотя бы на один день – задача веселого елочного гуляния.

Кроме уже привычных даже для современного горожанина Деда Мороза и Снегурочки у нарядной ёлки со свечами во дворе музея гостей ждёт яркая программа – интерактивный театр Петрушки, рождественская эстафета, мастер-классы танцев, принятых на великосветских балах.

«Школа-Балаган» и лично Петр Петрович Уксусов, известный в народе как Петрушка, принимает экзамены по скоморошьему балаганному делу: дураковалянию, ногазакиданию, плясанию, верещанию. Народный артист и сам даст несколько представлений возле ёлки – Петя и Доктор, Петя и Черт, Танцы Петрушки. А команда скоморохов разыграет народную комедию «Купи Козу» в сопровождении рождественских колядок.

Эстафета не даст гостям замерзнуть. Бег в мешках, перетягивание каната, игра серсо и снежный бой под командованием Русского Солдата разгонят кровь, и победят любой мороз.

Балетмейстеры проведут мастер-класс по танцам начала ХХ века, научат гостей танцевать испанский вальс, польку-тройку, кадриль. Ребята и их родители смогут, благодаря вновь приобретенным навыкам, организовать настоящий бал.

После уличной программы в концертном зале Музея русского зарубежья пройдет спектакль «Рождественское чудо» — сказка по библейской истории с элементами циркового представления, в сопровождении хора. Эта история о мальчике, оказавшемся в печальных жизненных обстоятельствах. Ангел-хранитель, заботившийся о русской эмиграции ХХ века, поможет и мальчику встретить праздник.

Взрослые тоже не останутся без праздника – для них в Доме русского зарубежья пройдет праздничный вечер по случаю встречи Старого нового года, на котором выступят артисты молодежной оперной программы Большого театра. Также гости смогут принять участие в традиционных святочных гаданиях и научиться танцевать вальс.

Организаторы – Фонд наследия русского зарубежья и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына – приглашают всех желающих на праздник и искренне надеются, что он понравится всем, на него пришедшим. И тем будет отдана дань памяти нескольким поколениям русских изгнанников.

Праздничный вечер для взрослых состоится 14 января в 19.00.

Ссылка на регистрацию: https://fnrz.timepad.ru/event/1897243/

Празднование и спектакль для детей состоится 15 января в 12.00.

Регистрация по e-mail npshinko@fnrz.ru.

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