Предпринимателям Иваново рассказали об актуальных моделях креативного бизнеса

13 октября в Иваново завершился двухдневный инновационный мини-кластер «Digital Артель». О подходах и методах создания новых креативных продуктов и об управлении правами на них участникам рассказали ведущие специалисты в сфере креативных индустрий и интеллектуальной собственности. Организаторами «Digital Артели» выступили Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и компания LegalPics при поддержке Инновационного центра «Сколково».

В современном мире творчество, цифровые инструменты и правовой институт интеллектуальной собственности связаны неразрывно, уверен председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов: «В каждом человеке есть индивидуальность, есть творческое начало, и мы хотим помочь коммерциализировать результаты деятельности, которая в детстве может быть игрой, потом стать хобби и во взрослой жизни — полноценным средством заработка. А для того чтобы творческий продукт приносил доход, необходимы релевантный правовой механизм и удобная технология. Именно поэтому мы так подробно изучаем интеллектуальное право и цифровые инструменты, которые помогают его реализовать».

Погружение в проблематику программы началось с лекций директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерины Чуковской о правовых основах креативного предпринимательства: «Специалисты в сфере креативных индустрий называют интеллектуальные права их “жизненными соками”. На этом мы и строим наши образовательные проекты, поскольку информация о правовом регулировании результатов интеллектуальной деятельности, безусловно, полезна и даже необходима творческим предпринимателям. Мы стараемся в максимально сжатой, но при этом доступной форме познакомить слушателей со всеми аспектами этой темы в расчете, что такие знания позволят им развивать и защищать свой креативный бизнес и при этом минимизировать риск нарушить чужие законные интересы».

Эксперты поделились опытом составления договоров об использовании творческих результатов, ответили на вопросы аудитории. В рамках интенсива участники обсудили особые авторские права в пластических искусствах, а также способы свободного использования креативного продукта.

Несмотря на запрос творческой предпринимательской аудитории, тема интеллектуальной собственности в традиционных форматах воспринимается все еще трудно и сложно. Задача проекта IPCamp в локальной версии «Digital Артель», премьера которого состоялась в Иваново, — построить эффективный канал коммуникации с креативной средой. Кластер призван сделать доступными знания об интеллектуальной собственности, инструментах ее защиты и охраны прав.

Автор проекта, генеральный директор компании LegalPics Мария Дорошенко отметила: «Мы используем все возможности современных обучающих форматов и подходов к организации процесса погружения в контекст, создаем условия для легкого усвоения насыщенного образовательного контента по всему циклу создания творческого продукта и сопутствующим трекам — до презентации, инвестиционного питча, поиска партнерств и коллабораций, прокачки креативности и, конечно, защиты прав на результат работы. Мы создаем на площадке особую атмосферу прямого контакта с экспертами и возможностью быстро получать обратную связь, корректировать трекинг участников».

Дорошенко подчеркнула, что проект рассчитан на максимально широкий охват предпринимательских региональных сообществ, будет реализован по всей стране и программа подготовлена в соответствии с особенностями каждой из креативных индустрий: «Отклик аудитории превысил наши ожидания, это дарит невероятное вдохновение его развивать. “А где следующий кемп? Мы хотим еще!” — когда так отзываются о нашей работе, что может мотивировать лучше?»

Креаторы получили базовые знания по ведению творческой профессиональной деятельности, научились охранять свой креативный продукт, выстраивать контакт с партнерами и потребителями. Следование изученной концепции позволит масштабировать креативное дело, создать узнаваемый бренд и тем самым увеличить инвестиционный потенциал региона.

Особенность мероприятия заключалась в использовании нестандартных подходов в обучении. В программе были задействованы такие форматы, как PechaKucha (презентации с ограничениями по времени и количеству материалов), Innov&rs (каждый спикер сам выбирает, как модерировать пространство и время), TED (серии коротких тщательно подготовленных лекций), Mastermind (вариации на тему мозгового штурма), и прочие.

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