С 11 по 13 октября 2022 года в Москве прошёл Х Юбилейный Форум молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру» – самый масштабный в истории библиотечного молодежного движения.

На форуме, поддержанном Министерством культуры РФ и Российской библиотечной ассоциацией, побывали свыше 350 молодых специалистов из более чем 60 регионов Российской Федерации.

Инициатором и организатором этого значимого события для библиотечной отрасли стала Российская государственная библиотека для молодёжи. Соорганизаторами выступили Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино и Российская государственная библиотека.

Библиотечная молодёжь приняла активное участие в трёхдневной насыщенной программе, рассчитанной на получение концентрата новых знаний, навыков и идей, которые можно применять и реализовывать на практике в своих регионах. Восемь федеральных библиотек предложили участникам множество интерактивных мероприятий – лекций, дискуссий, питч-сессий, тренингов и мастер-классов, а также познакомили с собственными практиками и проектами, по которым предложили сотрудничество.

Спикерами и наставниками деловой части программы выступили ведущие специалисты библиотечного дела, а также таких сфер, как IT, креативная индустрия, социальное предпринимательство и искусство, консультирование по профориентации и карьере.

Новые впечатления и заряд вдохновения участникам подарили партнёры форума – в рамках масштабной акции состоялись экскурсии в столичные публичные библиотеки, рекомендованные Департаментом культуры Москвы. Свои экспозиции показали для гостей музеи и культурные

центры, а именно Центр славянской письменности «Слово», Еврейский музей и Центр толерантности, Дом культуры «ГЭС-2», культурно-просветительский центр «Зарядье», галерея современного искусства «HSE ART GALLERY».

Общение, обогащающее новыми знаниями и эмоциями, итогом которого становится дружба между людьми, библиотеками и городами, – одна из целей форума. И, конечно, молодым библиотекарям было важно пообщаться с выдающимися людьми своей профессии, ощутить внимание и заинтересованность уважаемых людей, определяющих траекторию развития страны.

Нынешний форум был уникальным по вниманию к нему людей – профессионалов очень высокого ранга. Участников форума приветствовали Президент Российской Федерации Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Комитета Госдумы по делам молодежи

Артем Метелев, руководитель Российского книжного союза Сергей Степашин.

Доверительный тон общения на форуме был задан на церемонии открытия. Руководители федеральных библиотек отмечали, что сегодня, как никогда, важны в общении с друг другом и читателями – доброжелательная интонация, преемственность традиций, готовность к взаимодействию, переменам и получению компетенций, отвечающих требованиям времени.

Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи:

«Мне выпала большая удача наблюдать, как зарождалось, становилось на ноги общественное движение молодых библиотекарей. Это было не простое время. Четверть века назад молодых людей в библиотеках почти не было. На них мало кто обращал внимание, они были одиночками и не воспринимались взрослыми как некий ценный ресурс. Сегодня иное время – время, когда молодые специалисты с готовностью идут в библиотеки, часто составляя интеллектуальное, инновационное ядро библиотеки».

За три дня на более чем на 20 площадках форума прошло около 80 мероприятий, где обсуждались реалии и перспективы развития библиотечной отрасли. Формат питч-сессий «Как библиотеке стать фабрикой креатива и интеллекта?» и «Диалог культур в библиотеке» дал возможность услышать из первых уст интересные концепции – 32 доклада, которые впечатлили слушателей креативными проектными подходами.

Ключевым событием и ярким завершением X Юбилейного Форума молодых библиотекарей России стала публичная защита проектов-участников Всероссийского конкурса на лучший молодёжный библиотечный проект, которая состоялась в культурно-выставочном комплексе «Дом Пашкова».

10 команд из региональных библиотек, признанных лучшими по итогам предварительного отбора, представили действующие проекты и идеи, связанные с креативными индустриями, инклюзией, волонтёрством, краеведением, информационной грамотностью, организацией пространства в библиотеке, продвижением книги и чтения, и другими обогащающими библиотечное сообщество практиками.

По итогам закрытого голосования очных участников форума и профессионального жюри победителями Всероссийского конкурса на лучший молодёжный библиотечный проект были признаны:

1 место – Библиоволонтёры «Искорки добра» (Свердловская область, г. Березовский), Автор проекта: БМБУК «Централизованная библиотечная система» г. Березовский, АНО «Инклюзивный центр развития социальных инициатив “Искорка добра”».

2 место – Эмоциональная карта Коломны (Московская область, г. Коломна). Автор проекта: МБУ «Коломенская городская библиотечная система».

3 место – Школа волонтеров науки Рязанской области «Внуки Циолковского». (Рязанская область, г. Рязань). Автор проекта: Никита Попов, заведующий центром креативных индустрий отдела молодёжных проектов и волонтёрской деятельности, ГБУК Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького».

Победителям были вручены дипломы, денежные сертификаты и ценные подарки.

Разработки участников состязания станут первым вкладом в Банк креативных идей и инновационных практик, реализуемый Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ.

Символ Форума был передан председателем Молодёжной секции РБА Мариной Захаренко делегации из Челябинской областной универсальной научной библиотеки, которая станет организатором Форума молодых библиотекарей России – 2024.

Фото — Степан ВАГИН

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