Культовый фильм-концерт «Metallica: сквозь невозможное» выходит в повторный прокат

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11 августа 2022 в повторный прокат выходит культовый фильм-концерт «Metallica: сквозь невозможное». В главных ролях — Дейн ДеХаан и легендарная метал-группа Metallica. Фильм выйдет в российский прокат только с субтитрами.

Рейтинги:

  • Кинопоиск — 7.6
  • IMDb — 7.1
  • Rotten Tomatoes — 80%

METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ / Metallica Through the Never

США, 2013, музыка, приключения, концерт, экшен, 97 мин., 18+

Отправляйтесь в безумный тур вместе с фанатом группы Metallica. Сквозь объятый хаосом город, он пытается доставить таинственную сумку на концерт любимых музыкантов. Каждое событие на его пути — отсылка к легендарным трекам группы, первобытную мощь которых сегодня можно почувствовать лишь в залах кинотеатров.

Chop your breakfast on a mirror!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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