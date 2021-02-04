Б-11 – новый фантастический роман-триллер Олега Роя вышел в свет

В середине 80-х годов на Кольском полуострове стартовал частный проект под кодовым названием Б-11. Задача – провести испытания горного оборудования в сложных условиях. Руководил операцией молодой талантливый ученый Мстислав Верховцев. Оборудование было успешно запущено в апреле 1984 года, бурение велось с феноменальной для того времени скоростью. Новая скважина могла побить рекорд Кольской сверхглубокой. Однако работы приостановились.

Состоявший в группе бурильщиков сотрудник КГБ перестал отправлять на Лубянку отчеты. Высланная на разведку группа «Альфа» пропала. О проекте Б-11 забыли на тридцать лет.

В наши дни группа инициативных исследователей получает задание от тайного заказчика отправиться в экспедицию, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле. А заодно изъять из скважины уникальное оборудование, которое, очевидно, оставалось там все это время.

Тринадцать человек прилетают на Кольский полуостров в поисках истины и легкой наживы. Однако то, с чем им придется столкнуться, превосходит все ожидания искателей приключений.

Легенды не врут. Где-то там, глубоко под землей, есть ад, двери которого, похоже, теперь открыты. Есть тайны, которые не стоит разгадывать – Б-11.

украли