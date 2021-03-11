Премьера анимационного сериала «Баданаму. Кадеты» на канале «Малыш-ТВ»

15 мар­та 2021 года на кана­ле «Малыш-ТВ» прой­дет рос­сий­ская пре­мье­ра ново­го ани­ма­ци­он­но­го сери­а­ла «Бада­на­му. Каде­ты». Посмот­реть мульт­фильм мож­но утром с 09:00 и вече­ром с 21:00. Зри­те­лей ждут захва­ты­ва­ю­щие при­клю­че­ния и уди­ви­тель­ные изоб­ре­те­ния глав­но­го героя – Бады, кото­ро­го окру­жа­ют храб­рые, весе­лые и энер­гич­ные дру­зья. Все вме­сте они сто­ят на защи­те при­род­но­го рав­но­ве­сия в мире. Интри­ги и тем­ные пла­ны Грам­блов нипо­чем геро­ям «Бада­на­му. Каде­ты»: нет такой про­бле­мы, с кото­рой коман­да Бады не смог­ла бы справиться.

В осно­ву кра­соч­но­го сери­а­ла созда­те­ли поло­жи­ли идею мира ран­не­го обу­че­ния. Дети дошколь­но­го воз­рас­та не про­сто про­во­дят вре­мя у теле­ви­зо­ра: с помо­щью «Бада­на­му» они учат­ся и участ­ву­ют в заня­ти­ях, осва­и­вая азы музы­ки, фоне­ти­ки, спор­та и STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — нау­ки, тех­но­ло­гии, инже­не­рии и мате­ма­ти­ки. Тер­ми­ном STEM обо­зна­ча­ют под­ход к обра­зо­ва­нию, соглас­но кото­ро­му осно­вой при­об­ре­те­ния зна­ний явля­ет­ся про­стая и доступ­ная визу­а­ли­за­ция науч­ных явле­ний, кото­рая поз­во­ля­ет лег­ко охва­тить и полу­чить инфор­ма­цию на осно­ве прак­ти­ки и глу­бо­ко­го пони­ма­ния процессов.

Уже в ран­нем дет­стве малы­ши гото­вят­ся к шко­ле вме­сте с «Бада­на­му», поют обу­ча­ю­щие песен­ки и узна­ют мно­го ново­го об окру­жа­ю­щем мире: о живот­ных, цве­тах, чис­лах и мно­гом дру­гом. Бада­на­му — это обу­че­ние зав­траш­не­му дню, к кото­ро­му при­сту­пят все зри­те­ли «Малыш ТВ» в мар­те. 52 серии. Про­из­вод­ство — США, Южная Корея, 2019 год.

Смот­ри­те экс­клю­зив­но — толь­ко на кана­ле Малыш ТВ!

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