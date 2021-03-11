Премьера анимационного сериала «Баданаму. Кадеты» на канале «Малыш-ТВ»

15 марта 2021 года на канале «Малыш-ТВ» пройдет российская премьера нового анимационного сериала «Баданаму. Кадеты». Посмотреть мультфильм можно утром с 09:00 и вечером с 21:00. Зрителей ждут захватывающие приключения и удивительные изобретения главного героя – Бады, которого окружают храбрые, веселые и энергичные друзья. Все вместе они стоят на защите природного равновесия в мире. Интриги и темные планы Грамблов нипочем героям «Баданаму. Кадеты»: нет такой проблемы, с которой команда Бады не смогла бы справиться.
В основу красочного сериала создатели положили идею мира раннего обучения. Дети дошкольного возраста не просто проводят время у телевизора: с помощью «Баданаму» они учатся и участвуют в занятиях, осваивая азы музыки, фонетики, спорта и STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — науки, технологии, инженерии и математики. Термином STEM обозначают подход к образованию, согласно которому основой приобретения знаний является простая и доступная визуализация научных явлений, которая позволяет легко охватить и получить информацию на основе практики и глубокого понимания процессов.
Уже в раннем детстве малыши готовятся к школе вместе с «Баданаму», поют обучающие песенки и узнают много нового об окружающем мире: о животных, цветах, числах и многом другом. Баданаму — это обучение завтрашнему дню, к которому приступят все зрители «Малыш ТВ» в марте. 52 серии. Производство — США, Южная Корея, 2019 год.
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