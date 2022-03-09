Премьера авантюрной комедии «Яйцо Фаберже» прошла в онлайн-кинотеатре PREMIER

Фильм рассказывает о крупном ограблении, которое происходит в захолустном музее обычной российской глубинки.

Главный герой Саня Беляев переживает нелегкие времена. После окончания школы в провинциальном городке он уехал покорять Москву. Его мечта – стать актером, но в театральный он так и не поступил. Теперь Саня ходит по подъездам и продает «крайне качественные» китайские сковородки доверчивым старушкам.

По сюжету, возвратясь в родной край Саня встречает друга детства. Оба неудачники, которые не смотря ни на что все же сохранили свои мечты. Вдруг у них появляется шанс вырваться из этой трясины и воплотить свои желания. Но для этого нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления – потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И все могло пойти по плану, вот только один из друзей влюбляется в жену другого…

Команду похитителей ждут разные трудности и препятствия. Как в настоящем фильме об ограблении, герои «Яйца Фаберже» участвуют в погонях и драках.

Главную роль в комедии исполнил Николай Наумов, известный по роли Коляна в сериале «Реальные Пацаны». Также в фильме сыграли: Ольга Виниченко, Максим Лагашкин, Юрий Стоянов и Илья Борисов.

Фильм «Яйцо Фаберже» режиссировал Илья Фарфель (сериалы «Короче» и «Война семей»), сценарий написали Максим Паршин и Сергей Панасенков.

«Лично для меня это история маленького человека с большой мечтой, и он делает все возможное, чтобы добиться этой мечты!», — говорит режиссер фильма Илья Фарфель. Актер Максим Лагашкин добавляет: «Эта история доставит зрителю удовольствие и заставит посмеяться».

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