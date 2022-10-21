Музей педальных машин откроется в Измайловском Кремле

26 октября в Москве в Кремле в Измайлово откроется музей, где представлена самая большая коллекция советского детского педального транспорта. Новый музей обещает стать одним из самых интересных мест в столице, куда можно прийти с маленькими детьми и познавательно провести время.

Педальные машины, электромобили, трактора, кони – на игрушки, о которых в СССР мечтал каждый ребенок, можно будет не только посмотреть. В музее создана мини-трасса. На ней любой юный посетитель в возрасте 4-7 лет сможет опробовать самые популярные модели детского автопрома: машинки «Москвич», «Урал», «Малыш», «Нева», «Зиронька», «Радуга», «Орь», внедорожник «Муравей», мотороллер «Крошка», самолет «Ракета» и другие. И это существенный, но не единственный повод для того, чтобы заглянуть в музей всей семьей.

Путешествуя по музею, можно узнать много интересных фактов из истории не только педального транспорта, но и советского автомобилестроения. Например, в разнообразной и многочисленной коллекции музея, насчитывающей в общей сложности свыше 300 экспонатов, есть самая редкая педальная машина «ГАЗ-А» 1934 года, сделанная по подобию первой легковой модели Горьковского автомобильного завода. На данный момент известно только об одном сохранившемся экземпляре этой педальной машины.

Представлен в музее и красавец «Урал» – миниатюрная копия «Победы», предшественницы культового советского автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Трехметровая копия легендарной «Волги» является украшением отдельной экспозиции, посвященной не менее культовой советской комедии «Берегись автомобиля». Появление в музее этой экспозиции не случайно. Она располагается перед входом в небольшой кинозал, где будут показывать короткометражные фильмы, рассказывающие об истории педального транспорта. Первый такой фильм уже снят и его можно будет увидеть в день открытия музея.

Тему советской автопромышленности продолжают раздел «Советская металлическая машинка», который включает специализированную технику: игрушечные хлебовозы, молоковозы, рефрижераторы, экскаваторы, пожарные машины, грузовики и самосвалы, точь-в-точь повторяющие внешний облик своих оригинальных образцов, и раздел «Легенды советского автопрома», представляющий масштабные модели автомобилей и знакомящий зрителей практически со всеми отечественными марками: ГАЗ, ЗИС, УАЗ, Москвич, ИЖ, РАФ, ЗАЗ и другими.

По словам основателя музея Олега Багрова, подготовка к открытию музейного пространства заняла два года. Всё это время он искал, и продолжает искать и реставрировать, экспонаты, которые могут проиллюстрировать историю становления и развития производства советской игрушки, изучал опыт музеев техники в Европе и России, общался с коллекционерами, которые, как и он, по крупицам собирали «осколки нашего общего наследия».

«Для меня было важно не просто показать свою коллекцию, а создать полноценный музей, который будет не только служить хранилищем социальной памяти, но и выполнять исследовательские и образовательные функции, воспитывать в детях патриотизм. Эти машинки – часть советской эпохи. Они помнят нас ещё маленькими и могут многое рассказать молодому поколению о нашем детстве и истории довоенного, военного и послевоенного периодов СССР», – говорит Олег Багро.

Фото — сайт drive2.ru

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