Премьера документального фильма о футболе «Великий Юнайтед» с Дэвидом Бэкхэмом состоялась в сети

Документальный фильм «Великий Юнайтед» об успешной футбольной команде «Манчестер Юнайтед» стал доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION. Это не рассказ о нынешнем положении клуба, а экскурс в историю легендарной команды, который доказывает, что терпение и труд обязательно приводят к победам.

Сложно сказать, когда началась история футбола, но звезда «Манчестер Юнайтед» ярко загорелась в 1952 году. В 1945 году новым тренером команды стал Мэтт Басби, он сделал ставку на начинающих спортсменов и постепенно омолодил состав клуба. В разгар турнира случилась трагедия — самолет с командой разбился, 8 игроков погибло. Это событие напоминает всю историю клуба: с вершины успеха на самое дно турнирной таблицы и обратно.

Документальный фильм «Великий Юнайтед» не столько рассказывает историю клуба, сколько показывает систему работы спорта: как меняются стандарты подготовки спортсменов (когда-то игрокам разрешалось выпивать, за их диетой не следили), делаются ставки на дорогих звезд и личные ссоры приводят к поражениям в турнире.

Рассказывают об этом тренеры, известные фанаты и именитые футболисты, звезды старой и новой школы: Брайан Кидд, Марк Хьюз, Сэмми Макилрой, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Оле Гуннар, Эндрю Бернем, Шон Райдер, Питер Хук и другие.

Главный проводник в историю клуба — его нападающий Эрик Кантона. Многим он запомнился благодаря скандалу 1995 года: Эрик получил красную карточку, разозлился на грубого фаната и ударил его двумя ногами в прыжке. Создатели картины подробно рассказывают о скандалах, также связанных с поклонниками клуба. Они объясняют, почему на протяжении десятилетий команда была фаворитом среди рабочего класса Великобритании, к чему приводили драки людей во время и после матчей, и как футбол придавал людям смысл жизни.

Узнать о драматичной истории клуба «Манчестер Юнайтед», полной взлетов и падений, можно в онлайн-кинотеатре KION.

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