Премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем» пройдет в кинотеатре «Художественный»

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24 февраля в 19:00 в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится российская зрительская премьера драмы «Брат во всем» — современной истории о взрослении двух братьев-близнецов, которые осваивают профессию военных летчиков. Фильм представят публике режиссер картины, выпускник мастерской Александра Сокурова, Александр Золотухин и программный директор кинотеатра Стас Тыркин. В прокат фильм выйдет 3 марта.

BratVoVsem_Poster - фильм - премьера

Картина «Брат во всем» — история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками. Международная премьера фильма состоялась на 72-м Берлинском международном кинофестивале в рамках программы Encounters. Художественным консультантом проекта выступил Александр Сокуров.

«Фильм одного из самых талантливых учеников Александра Сокурова снят с невыразимым восторгом перед красотой летающего железа, перед брутальным служивым людом, перед его простой, подчиненной одной задаче, полной повседневной опасности жизнью. С такой романтической мальчишеской искренностью воспевает он военное братство, что просто диву даешься тому, как удалось автору сохранить в себе подобную безыскусность во времена циничного коммерческого кинопатриотизма. Безыскусность, впрочем, сочетается с исключительной технической изощренностью: воздушные съемки выполнены на недостижимом для российского “мейнстрима” уровне», – рассказывает программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Главные роли в картине исполнили выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы, для которых эти роли стали дебютом в кино.

Съемочной площадкой фильма стал реальный учебный авиационный городок, аэродром со взлетно-посадочной полосой. Оператором выступил Андрей Найденов, который работал над такими картинами, как «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Эйфория» Ивана Вырыпаева, «В Кейптаунском порту…» Александра Велединского и многими другими.

Лента снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской федерации.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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