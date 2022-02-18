Беретта обратилась к Баскову с просьбой спеть на её дне рождения

«С днем рождения, меня!»

18 февраля, к своему дню рождения, певица, актриса, золотой голос группы «Стрелки», бывшая Ю-Ю, а в последствии Юлия Беретта, выпустила сингл «С днем рождения, меня!»

«Эта песня стала подарком каждому моему слушателю, потому что я знаю точно – в свой день рождения всем и каждому хочется, чтобы все его мечты сбывались. Хочется праздника, веселья, хорошего настроения. А мне особенно хочется, чтобы в этот день меня любили, хвалили, брали на ручки, да не смейтесь, ведь в каждом из нас живет большой ребенок. А еще мне как и многим хочется чтобы кто –то из любимых мною артистов обязательно спел лично для меня. Текст моей песни – юморной, и с приколом. Я и правда хотела бы, чтобы Басков пел именно для меня в этот прекрасный день!» — говорит Юлия Беретта.

В припеве песни есть такая строчка: «Пусть Басков для меня поет!». Наверное, это тайная мечта многих. Беретта сочинила гимн праздника для каждого кто любит свой день. Пусть каждый найдет в нем свою строчку, и почувствует себя самым счастливым.

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