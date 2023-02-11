Премьера фильма «Море. Солнце. Склифосовский» на телеканале «Россия»

11 февраля в 21:00 на телеканале «Россия» состоится премьера фильма «Море. Солнце. Склифосовский» с всенародно любимыми актерами – врачами главного института скорой помощи из флагманского проекта телеканала «Россия» – сериала «Склифосовский». В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Константин Юшкевич, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Екатерина Травова, Анна Якунина, Владимир Жеребцов, Мария Рыщенкова и Александр Сирин.

Последний месяц лета. Лучшие врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского, известные зрителям телеканала «Россия» по десяти сезонам популярного медицинского сериала «Склифосовский», отправляются в гости к своим бывшим коллегам – Полине и Петру Пастуховым (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер), которые несколько лет назад переехали к морю. Пляж, море, солнце, счастливые женщины и дети – это ли не настоящий отпуск? Но лучший хирург отделения Олег Брагин (Максим Аверин) не был бы самим собою, если бы не нашёл приключений даже в свободное от работы время. Просто отдыхать – нет, это не по-Брагински! Много интересного случится за эти три недели и, конечно же, не обойдется без настоящего праздника. Перед самым отъездом герои соберутся вместе, чтобы поздравить с днём рождения самого лучшего доктора, любимца коллег и пациентов – доктора Олега Брагина.

Максим Аверин (Олег Брагин):

– Несколько лет я просил авторов сериала: вывезите нас из этих больничных коридоров и павильонных ламп к морю и солнцу. И вот вывезли, и под этим солнцем с нами произошло всё, что только могло произойти забавного, курьёзного и трогательного. Я надеюсь, зрителям понравится, и они от души посмеются.

Мария Куликова (Марина Нарочинская):

– Мы чаще всего видим врачебный состав «Склифа» в разгар работы, за операционным столом, а тут понаблюдаем за ними в моменты отдыха с семьёй, с детьми, с близкими, с друзьями. Будет много забавных, комичных, нелепых ситуаций, которые часто возникают у всех нас в отпуске. Надеюсь, многие зрители узнают себя в этих кадрах, и это вызовет у них улыбку. Ну и, конечно, наши герои будут спасать людей. А как же без этого?! В общем, нам есть чем удивить зрителя. Этот фильм – как глоток свежего воздуха, светлого, солнечного и радостного.

Фото – телеканал «Россия»

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