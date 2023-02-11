Елена ТЕРЕХОВА: «Мечта, ограниченная временем – это цель»

«Мечта, ограниченная временем – это цель. Моя мечта воплотилась в Московском конном клубе "Вольт"» – рассказывает генеральный секретарь Федерации Конного Спорта России, руководитель МКК «Вольт» Елена Терехова читателям АртМосковии.

Фото из личного архива

– Елена, интерес к лошадям возник в детские годы и вылился в дело, которому вы сегодня отдаете все свое время. Почему лошади?

– Лошади с самого детства были моими любимыми животными. В школьные годы я уже мечтала о верховой езде, но были занятия и хореографией, и легкой атлетикой, и музыкой по классу фортепиано, и учеба в школе изобразительных искусств. Я постоянно рисовала лошадей. В моей комнате повсюду стояли их фигурки. Пришло время, начала заниматься верховой ездой, купила лошадь, еще одну, а потом задумалась и о собственном клубе. В итоге любовь к этим прекрасным животным нашла воплощение в созданном мной и большой командой профессионалов Московском Конном Клубе «Вольт».

– Создание конного клуба такого уровня, наверняка, заняло значительное время?

– Пять лет я скрупулезно собирала необходимую информацию, изучала, как устроены конные клубы в России и за рубежом, посещала международные турниры, общалась с ведущими конезаводчиками из Германии и Нидерландов, внимательно наблюдая, как устроены их конные комплексы и конюшни. Наш клуб «Вольт» спроектирован с учетом всех полученных знаний и моего личного опыта коневладения.

Этап проектирования был реализован с привлечением компании экспертного уровня – «Русский мир лошадей», она специализируется именно в разработке технологии обеспечения комфортного пребывания лошадей в конных комплексах, в построении всех технологических цепочек в помещениях, которые необходимы для содержания, обслуживания и тренировок этих животных. Моментов, которые следует учесть, много: как обеспечить температурный режим, особенно в нашем довольно резком климате, как минимизировать загрязнение конюшни, поддержать определенные параметры влажности – известно, что лошади плохо переносят пыль, какой выбрать грунт…

В МКК «Вольт» соблюдены все параметры для здорового и безопасного пребывания лошадей и тренировки всадников. Зимой на манеже 12-13 градусов тепла, в конюшне – 5-6, как любят животные, в раздевалках – +22. У нас установлены увлажнители воздуха, специальные солярии, горячая мойка, сушильное оборудование, шагалка – автоматическая дорожка для тренировок. И, конечно, еврогрунт – большой слоеный «пирог» из экологичных материалов, обеспечивающий и сохранность суставов лошадей и лучшие результаты на турнирах. Лошади в спорте при надлежащем уходе живут довольно долго, мы обеспечиваем возможный максимум для их комфорта.

Фото из личного архива

– Какая отличительная черта клуба «Вольт», может, несколько, составляют предмет особой гордости?

– Нам удалось спроектировать комплекс так, что в зимний период все помещения объединены под одной крышей, то есть и всадникам не нужно выходить на улицу, и лошадь находится в более безопасной ситуации, без резкой смены температурного режима. Если разгоряченная после тренировки лошадь выходит на мороз, ее надо немедленно покрыть попоной, чтобы она не простудилась. У нас этот вопрос решен. И, что важно, исключены травмы и падения на скользком грунте, – грунт у нас в силу такого конструктивного решения не замерзает.

Вторая особенность, которой мы гордимся, – вынос седловочных боксов за пределы конюшни. В боксах лошадей чистят, надевают на них амуницию, а потом снимают и снова чистят, этот процесс – очень пыльный, и обычно вся эта пыль оседает в конюшне. У нас это исключено. Опытные всадники поначалу не могли понять, почему мы именно так спроектировали эту часть комплекса, а теперь мы получаем исключительно положительные отзывы.

– Содержание лошади – дорогое удовольствие? Из чего складываются основные расходы?

– Содержание именно спортивной лошади требует определенного уровня. Расходы складываются из платы за постой – аренды денника с возможностью использования всей инфраструктуры клуба и обеспечением животного овсом и сеном; из оплаты обязательных для таких лошадей тренировок – не менее часа шесть дней в неделю, с берейтором; услуг коновода – специалиста по уходу за лошадью, ее чистке; средств на амуницию и ковку, которая должна производиться каждые пять недель. По мере необходимости оплачиваются услуги ветеринара. Таким образом, на содержание спортивной лошади в клубе хорошего уровня в месяц уходит 100-150 тысяч рублей. Для лошадей любительского уровня затраты на содержание существенно ниже.

Фото из личного архива

– Вы лично знакомы с Ульрихом Кассельманом, немецким конезаводчиком, главой знаменитого аукционного дома Кассельман. Проводятся ли торги в России, есть ли перспектива у развития аукционов по продаже лошадей?

– У нас торги спортивными лошадьми не проводятся. Конезаводство в России пока не достигло должного уровня. Федерация Конного Спорта и Минсельхоз России совместно работают над развитием этого направления: стали постепенно возрождаться конезаводы, появились хорошие лошади. Среди них, например, Мистер Х нашей известной всадницы Инессы Меркуловой, участник двух Олимпиад, конь российского производства – из тракейских. Таких лошадей немного, потребность рынка не удовлетворена.

Санкции распространились и на лошадей. Спортивных лошадей из-за рубежа в Россию продавать запретили. Но у нас есть уже и собственные наработки. Например, хозяйство «Вестфален» Марины Федоровской, основанное на немецком маточном поголовье. Это полностью лицензионный конезавод с немецкими тавро и немецкими паспортами. Надеемся на позитивные сдвиги в международной повестке. От этого зависят и будущие успехи наших спортсменов на международных состязаниях.

– А как отразились санкции на российском конном спорте?

– Отношение международного сообщества к российскому спорту потрясло всех спортсменов. Отстранение наших спортсменов от участия в международных соревнованиях, запрет на проведение международных турниров у нас в России, – все это обескураживает.

Серьезная работа по нормализации ситуации ведется Президентом Федерации Конного Спорта России Мариной Владимировной Сечиной. Благодаря ее усилиям, такту и дипломатическому дару выстраивать отношения, ФКС России продолжает контакты с Международной Федерацией Конного Спорта (FEI). Мы получили разрешение участвовать в национальных турнирах некоторых стран и принимать иностранных спортсменов у нас – не более 15 человек, но, все же, это – определенный прогресс.

Недавно мы посетили Генеральную ассамблею FEI в Кейптауне, где собирались все президенты и генеральные секретари национальных федераций конного спорта. Там мы начали выстраивать диалог для обеспечения возможности прохождения нашими спортсменами квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Несмотря на отсутствие немедленного результата, мы надеемся на смену риторики. Международная работа ФКС России не прекращается. В своей – третьей Евразийской – группе мы продолжаем активно принимать участие в соревнованиях и проводить турниры на территории нашей страны.

Фото из личного архива

– В прошлом году в Конном клубе «Вольт» прошли первые турниры с необычными, цветочными названиями: «Тур тюльпанов», «Гортензия-тур»… В 2023 году названия сохранятся?

– В 2022 году мы провели два всероссийских турнира и несколько региональных. Среди них и турниры с цветочными названиями. Читаешь план мероприятий ФКС: «турнир на кубок такого-то клуба, на кубок такого-то…». Мне же захотелось внести особые краски. И выбор пал на тюльпаны – для майских состязаний, гортензии – для августа. Всадники на этих турнирах могут выступать во фраках любого цвета. А выбор цветка как символа турнира находит отражение и в оформлении мероприятия – фотозоны, самого поля. Это было по-настоящему ярко, запомнилось. Такие турниры уже стоят в плане на этот год и станут для МКК «Вольт» традиционными.

– Какие советы можно дать начинающим ездокам? Есть ли в вашем клубе пробные занятия, как подбирается лошадь?

– В нашем клубе открыта школа верховой езды. Начать занятия можно в возрасте от 3 до 70 лет – недавно мы еще раз убедились в этом на примере новичка, пришедшего в «Вольт» по программе правительства Москвы «Московское долголетие». Он впервые сел в седло в свои 70 лет и остался весьма доволен новым опытом.

Дети занимаются на пони. Выбор лошади зависит от возраста и комплекции всадника и от тех задач, которые он сам перед собой ставит. Со временем те, кому верховая езда по-настоящему нравится, проявляют успехи и задумываются о покупке собственной лошади. Клуб с удовольствием консультирует по всем вопросам, связанным с приобретением, рекомендует надежных специалистов.

Занимающиеся в нашей школе дети показывают прекрасные результаты, некоторые уже сдали на первые разряды и готовятся к следующим уровням. Конный спорт имеет довольно высокую возрастную планку для лучшей спортивной формы, возраст членов нашей сборной – 30-40 лет. Так что мы с радостью ждем в нашем клубе и детей, и молодых людей – будущих чемпионов, и зрелых – желающих соприкоснуться с миром этих прекрасных животных, продлить состояние физической активности и оздоровиться.

Тренеры клуба «Вольт» – кандидаты в мастера конного спорта и мастера конного спорта – у нас работают исключительно профессионалы, готовые помочь каждому в удивительном, полном открытий и радости, путешествии в мир лошадей.

Елена Терехова, Амария и Мария Тарасевич (Культурные Среды). Фотограф Станислав Квасков

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