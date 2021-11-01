2200 билетов купили юные жители Московской области по «Пушкинской карте»

В программе «Пушкинская карта» на территории Московской области участвуют 51 учреждение культуры: 27 домов культуры, 8 театров, 14 музеев и 2 концертные организации. Для приобретения по «Пушкинской карте» доступны более 500 мероприятий. На сегодня юные жители Московской области по «Пушкинской карте» купили 2200 билетов.
«Лебединое озеро», постановка Московского областного государственного академического театра «Русский балет»
Самые популярные спектакли – «Дядя Ваня», «Вишневый сад» по одноименным произведениям А.П. Чехова Московского Губернского театра, «Лебединое озеро» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».
Кроме того, наиболее популярны выставки Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим», экспозиции Серпуховского историко-художественного музея, Литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», Мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского.
Вся афиша мероприятий доступна на портале «Культура.рф» или на сайте Министерства культуры Московской области.
Напомним, что получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди от 14 до 22 лет.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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