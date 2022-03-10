ПРЕМЬЕРА: Исторический канал «365 дней ТВ» – «Тинторетто. Бунтарь из Венеции»

Фильм рассказывает историю художника Якопо Борусти, получившего прозвище Тинторетто (Красавчик), с первых лет его творческой карьеры до самой смерти. Художник ни разу не покинул стены Венеции, даже в дни суровых испытаний. Тинторетто пережил страшную эпидемию чумы 1575 года, истребившую большую часть населения. Именно в это время живописец создал самый значительный цикл картин. В мрачной и пустынной Венеции, превратившейся из цветущего города в склеп с трупами вдоль каналов, Тинторетто расписывает скуолу Гранде ди Сан-Рокко. Серия монументальных работ стала уникальным посвящением великому городу в момент глубокого кризиса и вознесла художника на вершину венецианского Ренессанса.

Выдающиеся картины Тинторетто предстанут в высоком разрешении, позволяющем зрителю оценить все нюансы независимого и яростного художественного стиля. «Тинторетто: Бунтарь в Венеции» покажет также уникальный процесс реставрации двух шедевров мастера – «Чтение Девы Марии» и «Дева Мария в медитации». Два полотна были восстановлены перед выставкой в честь пятисотлетия со дня рождения художника, открывшейся в 2018 году в венецианском Дворце дожей.

Когда? 14 марта, 20:00.

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