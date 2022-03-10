Ульяновский областной художественный музей открывает выставку Виктора Сафронова «Земля обетованная»

15 марта 2022 года в 15.00 в выставочном зале Ульяновского областного художественного музея (бульвар Новый Венец, д. 3/4) состоится открытие выставки произведений народного художника России Виктора Сафронова «Земля обетованная», посвященной 90-летию со дня рождения художника.

В экспозицию вошли 25 произведений написанные в период с 2019 по 2022 год, среди которых пейзажи и жанровые произведения.

Виктор Сафронов известен, прежде всего, как исторический живописец. Его картины легко узнать на любой, самой масштабной выставке. Их отличает глубоко осознанное стремление к предельной правде и обнаженности в изображении народного бытия и самосознания, к каким бы сложным, порой трагическим страницам в истории Отечества мастер не обращался. И в то же время излюбленной категорией является пейзаж, порой насыщенный жанровыми мотивами, но чаще всего это картины природы, наполненные глубоко личным чувством непреходящей красоты мира.

Именно пейзаж занимает главное место на юбилейной выставке Виктора Алексеевича «Земля обетованная». Для Сафронова как для подлинного художника источником истины и вдохновения всегда были природа и люди, живущие в гармонии с окружающей средой. Пейзажи Сафронова отличает глубокая любовь к тем немудреным красотам среднерусской глубинки, которые издавна пишет художник в селе Риновке Теренгульского района. Зрителю открывается пространство, тесно слитое с пределами деревенского дома, двора. Лес, поле, речка – это тоже близкое, обжитое обиталище человека. В каждом пейзаже главенствующую роль играет небо, определяющее состояние, в которое погружен уголок земли, изображенный художником. Мастер свободно и непринужденно обращается к традициям европейского искусства, опираясь в то же время на достижения выдающихся представителей московской школы живописи.

Сафронов – художник особого склада. Кажется, ему в равной степени подвластны любые жанры и любые направления в живописи. В раннем творчестве он зарекомендовал себя как художник, близкий к поколению шестидесятников. Произведения Сафронова 1970 – 1990-х годов стали классикой российского реалистического искусства. Картины хранятся в музеях страны и за рубежом: в собраниях Ульяновского областного художественного музея, Государственной Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, Художественно-мемориального музея И. Репина (г. Чугуев), в Министерстве культуры РФ, в частных собраниях России, Германии, Венгрии, США, Италии, Франции.

Виктор Алексеевич Сафронов истинно народный художник. На протяжении огромного творческого пути он всегда чувствует себя частицей большого русского мира. И пейзажная живопись Сафронова, представленная на выставке «Земля обетованная», проникнута глубоким чувством единения с Отчизной.

Виктор Алексеевич Сафронов (25.01.1932) – народный художник России, лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина, лауреат Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова, лауреат премии Российской академии художеств имени Н.И. Фешина. Участник региональных, зональных, всероссийских и международных выставок, он удостоен множества наград Союза художников России, является Почетным членом Российской академии художеств. Окончил Горьковское художественное училище (1953). С 1969 года живёт и работает в Ульяновске.

Выставка работает до 24 апреля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.