ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Киноужас» – «Ряд 19»

Телеканал «Киноужас» (входит в семейство каналов «Настрой кино!») впервые на российском телевидении покажет отечественный мистический хоррор «Ряд 19».
Ещё будучи ребёнком, Катя оказалась единственной выжившей в страшной авиакатастрофе, в которой погибла её мать. Теперь она сама – не только мама замечательной шестилетней девочки, но и профессиональный психолог, и считает, что проработала свою детскую травму. Однажды им с дочерью приходится лететь ночным рейсом к дедушке. Пока за окном бушует ужасная погода, пассажиры полупустого самолета один за другим гибнут при странных и пугающих обстоятельствах. Катя вновь сталкивается с кошмарами своего детства, которые беспощадно врываются в ее реальность. Сможет ли женщина добраться до пункта назначения и уберечь дочь от таинственного проклятия?
В ролях Светлана Иванова («Легенда №17»), Вольфганг Черни («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Екатерина Вилкова (трилогия «Последний богатырь»), Анатолий Кот («Брестская крепость»).
Когда? 14 марта, 20.15.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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