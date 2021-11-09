Премьера! Карина Андоленко записывает мемуары Александра Михайлова в семейной саге «Стенограмма судьбы»

С 15 ноября 2021 года в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного фильма «Стенограмма судьбы». Главные роли в сериале исполняют: Карина Андоленко, Александр Михайлов, Екатерина Волкова, Андрей Ильин, Александр Самойленко и Артем Ткаченко.

Анна Савельева (Карина Андоленко) выросла в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она переезжает в Москву из маленького города и направляется на поиски отца – генерала Печорского (Александр Михайлов), который не подозревает о ее существовании. Анна тайно выучивается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным государственным тайнам, она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь героини в профессии длиной в 30 лет. Вместе с событиями большой страны Анна пишет и стенограмму собственной жизни, полную крутых поворотов, предательств близких и разочарований в любви. Героине предстоит жить под чужим именем и включиться в охоту за семейной реликвией. За годы Анна Савельева многое потеряет и многое обретет, а желание иметь настоящую любящую семью иногда будет казаться неосуществимым…

«Моя героиня сохранила достоинство, чистоту и честность, несмотря на обстоятельства, в которых росла. Я очень сильно сопереживала этой девочке, мне было ее невероятно жаль. И, надеюсь, что зрители тоже проникнутся сочувствием к ней. Анна – верный и очень порядочный человек, в ней есть чувство уважения к себе и к другим, бесстрашие, целеустремленность. Она никогда не сдается! И мне бы, конечно, хотелось, быть на неё похожей… А еще мне было интересно примерить на себя профессию стенографистки. Потому что раньше это были люди, которые много чего знали, присутствовали на секретных совещаниях, были среди «первых» лиц. Для этой роли я специально училась печатать на машинке, ходила на индивидуальные занятия к педагогу, узнала, в каких блокнотах и каким способом стенографистки раньше писали. Признаюсь честно: до конца мне не удалось освоить эту науку. Это правда сложно! Не просто же так есть профильное училище, где девушки учатся несколько лет», – рассказывает актриса Карина Андоленко.

«Изначально мне очень понравилась идея сериала, потому что в закулисье работы профессиональных стенографисток никто еще не заглядывал. Над сценарием мы с авторами работали около года. У нас получилась не просто история о кремлевской стенографистке. Мы рассказываем о судьбах героев, переплетающихся между собой. Их всех вокруг себя объединила детдомовская девушка, которая мечтает о настоящей семье, потому что это самое главное и самое ценное в жизни человека. В этой истории есть и мелодрама, и драма, и детективная линия, и экшен с погонями и перестрелками. Для меня, как режиссера, палитра сериала была максимально сложной!», – говорит режиссер Давид Ткебучава.

СМЕНА ЭПОХ

События сериала охватывают почти три десятилетия, с 1979 года до 2007 годы, и разворачиваются сначала в вымышленном городе Невольске, а потом в Москве.

«Я – ребенок конца 80-х годов, перестройку застала в детстве. Я была совсем маленькая тогда, но помню, что мои родители пытались где-то подработать, достать какие-то дефицитные продукты, что-то перепродать. И хотя в 90-е годы люди теряли работу, голодали, закрывались заводы, множество специалистов оказались ненужными, но в жизни присутствовал дикий романтизм, в нее врывалось что-то новое. Лихое было время, смена эпох – такое всегда интересно играть! Я вообще люблю исторические картины за возможность путешествовать во времени», – говорит Карина Андоленко.

ЛОКАЦИИ

Съемки семейной саги «Стенограмма судьбы» проходили в Москве и Подмосковье. Родной город Анны Невольск снимали в поселке Менделеево, а в столице съемки проходили на набережных и мостах с видами на Кремль, в переулочках Китай-города и Таганки, возле знаменитых сталинских высоток на Красных воротах и на Котельнической набережной, на территории Тимирязевской академии и около МГУ на Воробьевых горах, где сохранилось много построек советской эпохи. По сценарию Анна Савельева работает в Агентстве Политических Новостей (АПН). Чтобы снять сцены возле здания на Зубовском бульваре, где сейчас находится информационное агентство «Россия сегодня», а в 80-е и 90-е годы там располагалось АПН, пришлось перекрывать движение на Садовом кольце.

Тайгу, куда в экспедицию отправляется близкий друг Анны – Сергей (Александр Голубев), «нашли» в Тульской области, где очень живописные места и красивые карьеры. Недалеко от деревни Кондуки возвели декорации палаточного лагеря геологов.

КОСТЮМЫ, РЕКВИЗИТ И ГРИМ

За почти 30 лет, которые показаны в фильме, менялись не только события в стране, но и сами герои. Художникам удалось передать смену эпох в том числе и через костюм. Они подбирали наряды для главных героев с учетом нюансов 80-х и 90-х годов, искали вещи на барахолках и в интернет-магазинах, брали напрокат у коллекционеров. В картине задействовано много советских автомобилей – «шестерки», «копейки», «жигули». Одну «Волгу» на съемках даже специально разбили для эпизода с автомобильной катастрофой.

Художник по гриму Елена Аршинова придумала для всех героинь парики, которые соответствовали моде тех лет. Чтобы показать возрастные изменения героев, создатели решили использовать только художественные средства и обойтись без пластического грима. «Мне кажется, возраст в первую очередь идет изнутри. С годами у человека меняется взгляд, и мы старались на нем и сделать акцент. Для моего 50-летнего возраста мне делали более яркий макияж, использовали темные тени, парик. В юности же моя героиня Анна Савельева носила челку, которую я сама никогда в жизни не отстригала. Это было очень непривычно, но новый образ мне понравился», – призналась Карина Андоленко.

Премьера семейной саги «Стенограмма судьбы» состоится в эфире телеканала «Россия» 15 ноября в 21:20.

Фото – телеканал «Россия»

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