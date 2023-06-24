Житель Подмосковья передал семейные реликвии в Красногорский филиал Музея Победы

Фонды Красногорского филиала Музея Победы пополнились уникальными экспонатами. Житель Красногорска Сергей Новиков передал в дар филиалу семейные реликвии — документы и фотографии своей матери Юлии Васильевны Новиковой.

Среди раритетов - свидетельство о рождении, аттестат зрелости, удостоверения к госнаградам. Особый интерес представляет справка, удостоверяющая, что Новикова Ю.В. в 1949-1950 годах была сотрудницей спецобъекта № 42 (так назывался Красногорский лагерь с 1947 года), на территории которого сегодня располагается Красногорский филиал Музея Победы.

Юлия Васильевна – уроженка Подмосковья. По словам сына, еще девочкой она и ее семья пережили немецкую оккупацию в 1941-1942 годах в селе под Истрой, а в 1949 году, будучи совсем юной девушкой, она стала сотрудницей Красногорского лагеря для иностранных военнопленных, где работала секретарем-машинисткой.

«Этот комплекс дополнит рассказ об истории нашего музея и о людях, которые там работали. Так, благодаря неравнодушным жителям по крупицам сохраняется история страны», — отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

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