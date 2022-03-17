ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: «365 дней ТВ» – «Рафаэль. Князь искусств»

Первый фильм о жизни и творчестве одного из самых известных художников мира – Рафаэля Санти! Едва ли кто-то из художников может похвастаться жизнью настолько захватывающей и наполненной событиями. Рафаэль умер молодым, в возрасте 37 лет, но успел оставить заметный след в искусстве.
Изображения:
Где? Когда? «365 дней ТВ», 21 марта, 20:00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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