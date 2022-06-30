ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «НА ДРЕЙФЕ В АРКТИКЕ»

Арктика. Миллионы лет этот замерзший океан охлаждал нашу планету и контролировал погоду. Но этот отдаленный мир — научная загадка. И он очень быстро тает. С последствиями для всех, живущих на Земле. На нашем веку здесь, возможно, не будет постоянного морского льда. Это документальный фильм — рассказ о бесстрашной команде экспедиции MOSAiC, задача которой понять, что происходит, пока не стало слишком поздно.
Где? ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ HDL. Когда? 4 июля, 20:00.
Фото – vk.com/arcticandantarcticИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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