Премьера первого российского фэшн-фильма, снятого подростками, для бренда одежды WAVES & VIBES

WAVES & VIBES представляет первый фэшн-фильм, над которым работали подростки. О том, как создавался ролик и как он отражает философию бренда WAVES & VIBES, рассказывают его создательницы Елена Коржаева, Нина Ведмицкая и Дарья Сермяжко.

О философии и истории создания бренда WAVES & VIBES

История создания бренда проста: я искала для своей семилетней дочери льняное отпускное платье и не могла найти ничего подходящего: то качество материала не устраивало, то фасон, то стоимость. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Так появилась идея создания бренда WAVES & VIBES и его первая капсульная коллекция – детская: платья, идеальные для тёплых каникул на природе и лета в большом городе. Они нравятся не только мамам и папам, зачастую диктующим детям выбор одежды, но и самим девочкам. Нам важно, чтобы в наших платьях дети чувствовали себя самими собой – детьми, подвижными, задающими вопросы, сияющими.

Платья WAVES & VIBES – это премиум-качество по демократичной цене. Мы убрали все недостатки льна, сохранив лишь плюсы: выразительную фактуру, отличную износостойкость и гигроскопичность, высокую теплопроводность и воздухопроницаемость. Наш лён не мнется, не растягивается в процессе носки или после стирки, не проседает; его легко стирать и гладить – как мама я знаю, насколько это важно!

Детские льняные платья WAVES & VIBES можно смело передавать по наследству, и в этом плане мы находимся в мировом авангарде, следуя философии slow fashion, когда вы стараетесь покупать меньше и реже, выбираете более качественные и долговечные вещи, заботитесь об экологии и этичном производстве. Кстати, наше московское производство тоже экологично: рядом с цехом течет Яуза, где плавают уточки, а бобры строят хатки.

Об идее фильма

Наши платья имеют выверенные актуальные лекала и подходят как для активного лайфстайла на пляже, детской площадке, прогулок в городском парке, так и для особых событий. Это своего рода «праздник, который всегда с тобой». Поскольку платья идеально садятся даже без примерки, они будут отличным подарком для девочки 4-8 лет на день рождения или выпускной перед летними каникулами и помогут прожить эту «маленькую жизнь» максимально ярко. Именно это мы хотели отразить в нашем рекламном ролике.

Совместно с нашими друзьями из киношколы «Цех» мы придумали концепцию ролика, а режиссер Дарья Сермяжко, которой на тот момент исполнилось всего 15 лет, её успешно воплотила. Вся команда фильма состояла исключительно из подростков, и это бесценно: кто, как не дети (запрещенное слово в киношколе «Цех»), могут понять потребности таких же детей, но более младшего возраста.

О сотрудничестве киношколы «Цех» с брендом WAVES & VIBES

В последние годы к нам стали обращаться разные бренды с просьбой о сотрудничестве и партнерстве. Мы с радостью соглашаемся на такие предложения, потому что работа с клиентами и съемки коммерческих роликов – это всегда очень интересный опыт для наших учеников. Для них это возможность попробовать снимать не только учебные работы и этюды, но и поиграть «по-взрослому», поработать в съемочной группе, которая создает рекламу и имиджевые ролики.

В школе учится порядка 200 учеников. Из ряда желающих нужно было отобрать съемочную группу. Команда, которая собралась, состояла из 12 ребят с разным опытом и уровнем подготовки. Важно было, чтобы они услышали клиента и по техническому заданию правильно придумали концепцию. Результат нас порадовал. Мы рады, что проект случился, и рады любым новым сотрудничествам.

О своем дебюте и режиссерских задачах

Это был мой первый режиссерский опыт. Было сложно, но очень интересно. В таком проекте я работала впервые, поэтому приходилось часто обращаться за помощью. Сама я, если честно, часто терялась. Из-за нехватки опыта приходилось сталкиваться с сюрпризами, не всегда приятными. В процессе работы над роликом я узнала много нового, и к концу проекта картинка полностью сложилась. Если выпадет шанс ещё раз поработать над проектом такого плана, я буду чувствовать себя увереннее и буду более самостоятельной.

В работе над фэшн-фильмом для WAVES & VIBES я поставила задачу уйти от приторно сладкой картинки, типичной для такого рода роликов, сделать ее где-то темной, однотонной, даже готической, а где-то яркой. Это должно было стать олицетворением жизни многих мам и пап: в какие-то моменты жизнь может быть яркой, а в какие-то мрачной. Но платья всегда остаются платьями. Они всегда яркие.

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