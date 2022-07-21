Фотовыставка РОСИЗО «Наблюдение. Взаимодействие. Преображение» завершила свою работу

Фотовыставка «Наблюдение. Взаимодействие. Преображение» завершила свою работу в выставочных залах Государственного Музейно-Выставочного центра «РОСИЗО» и Государственного центра современного искусства. На выставке представлены фотографии второй половины XX — начала XXI века из фондов РОСИЗО и ГЦСИ.

Выставка объединила разных фотографов и их работы, многие из были представлены впервые. По словам куратора выставки Алины Корень, возможность создания выставки родилась благодаря собранному материалу, который и определил тему, отражëнную в названии: наблюдение, взаимодействие, преображение. «Это формула, применимая как для создания произведений, так и для зрителя и вообще любого человека, ведь сначала мы наблюдаем, а потом мы готовы взаимодействовать, и в результате взаимодействия чего-то своего и окружающего пространства происходит преображение», — говорит куратор выставки Алина Корень.

Основная идея выставки — показать каждого личность фотографа и его произведения и дать возможность интересного, иногда неожиданного сопоставления.

Пройти Путь наблюдения, взаимодействия и преображения на выставке можно физически за счёт расположения залов: от тёмного, с максимальной концентрацией чёрного, минимальным освещением, заполненного чëрно-белыми фотографиями, до белого, красочного, внезапно яркого, через полумрак и светотень. Представленные на выставке фотографии очень разнообразны, они задают разные темы, по-разному работают с масштабом.

«Важно, как создана фотография, как она напечатана — всё влияет на восприятие. При том, что фотография имеет точки соприкосновения с другими видами искусства, она имеет свою специфику, свой уникальный язык. Мы хотели на этой выставке дать возможность зрителям для себя его сформулировать и получить такой опыт», — рассказала Алина Корень.

Экспозиция выставочного пространства охватила фотографии, созданные в период с 1960-х до 2000-х годов, но построена не по хронологическому принципу. Куратор подчëркивает, что исторический концепт важен, но важно также, что фотографы — это личности, которые в разные периоды времени создавали то, что важно и актуально именно сейчас. Дать возможность зрителю оказаться в центре замысла и самому для себя отыскать связи во времени очень важно. По словам Алины Корень, «выставка «Наблюдение. Взаимодействие. Преображение» — это такая выставка, внутри которой зрителю даются ключи для понимания. Тебе не говорят, как должен ты понять, а предлагают способ».

«Я уверена, что выставка не оставила равнодушным ни одного зрителя, каждый сможет найти для себя что-то близкое, а иные работы толкнут на размышления и вызовут вопросы. Зритель сможет почувствовать себя художником — ведь в смысле преображения действительности каждый из нас оказывается художником», – делится впечатлением младщий редактор АртМосковии Александра Неснова.

«Сначала мы наблюдаем, потом мы готовы взаимодействовать. В результате взаимодействия чего-то своего и окружающего пространства происходит преображение», — комментирует смысловую составляющую выставочной экспозиции Алина Корень. – «При том, что фотография кажется одним из доступнейших видов искусства, фотография является результатом процесса, свидетелем и участником которого кураторы предлагают стать зрителю».

Если, по каким-то причинам, вы не смогли посетить выставку, с некоторыми выставочными экспонатами вы можете ознакомиться по ранее предложенной ссылке.

Александра НЕСНОВА, соб.кор.

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