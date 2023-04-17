Премьера романтической трагедии «Это всё она» с Викторией Толстогановой в Театре на Таганке

18 апреля на сцене «Московского театра на Таганке» (новая сцена) состоится премьера романтической трагедии «Это всё она» с Викторией Толстогановой в главной роли. «Это всё она» - спектакль о непростых взаимоотношениях между матерью и сыном. Героиня пытается сблизиться с ребёнком через социальные сети и, зарегистрировавшись под вымышленным именем, вступает в доверительную переписку. Как вернуть доверие? Как понять и услышать друг друга? Как восстановить разрушенные отношения с детьми и что значит любить их?

Мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, Мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. В одной - глухая стена и одиночество, в другой – иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни. В результате Сын влюбляется в виртуального аватара Матери, не зная, что это она. Но… тайное становится явным…

Создатели спектакля - известный театральный продюсер Леонид Роберман и один из самых востребованных на сегодняшний день режиссёров Данил Чащин.

Данил Чащин:

– Это спектакль про поиск языка. И вовсе не обязательно, что это будут мать и сын, это могут быть мужчина и женщина, взрослый и подросток. Главное – это понять то, что кажется чем-то чужеродным, сблизиться, поговорить на равных... Главный герой пьесы – это Семья. Семья, которая распадается. Мне важно, чтобы после того, как спектакль закончился, родители вышли вместе со своими детьми и смогли поговорить. Может быть, у них есть какие-то проблемы, которые пока еще можно обсудить и решить.

Продюсер спектакля, Леонид Роберман, подчеркивает, что данная премьера не является коммерческим проектом.

«В отличие от многих наших спектаклей, - говорит Роберман, - это не коммерческий проект, а некая серьезная история, которую мы пытаемся рассказать. Я не могу сказать, что я волнуюсь за успех этого спектакля. Для меня давно уже понятие успех не связано ни с кассой спектакля, ни с молвой. Очень хотелось бы, чтобы это был спектакль, которым бы я гордился».

Главную роль в постановке сыграет популярная актриса театра и кино Виктория Толстоганова (лауреат премии Правительства РФ в области культуры). За ее плечами множество серьёзных ролей в кино, а также громкие театральные премьеры в театрах «Современник», Театре на Бронной, Театре им. Станиславского, «Практика» и других.

«Андрей Иванов, автор пьесы, вывел историю на такой уровень, что в один момент становится страшно от того, что происходит; хочется сказать персонажам - остановитесь, потом разберемся. Но они не останавливаются. Помимо всего этого, мне кажется, в пьесе есть любовь. И это удивительное сочетание несочетаемого. Они портят друг другу жизнь, но на фоне разрушенных отношений, мы всё же видим любовь. И это дает надежду», - рассказала Виктория Толстоганова.

Партнёрами Толстогановой станут молодые, но уже заявившие о себе актёры театра и кино – Денис Власенко и Даня Киселёв.

Денис Власенко – выпускник мастерской Сергея Соловьева, окончил ВГИК им. С.А.Герасимова в 2019 году. Телезрители его знают по ярким ролям в сериалах “Happy End”, “Закрыть гештальт”, “Стрим”, «И снова здравствуйте!». В 2018 году Денис исполнил главную роль в драме «Подбросы», за которую получил приз Международного фестиваля русского кино в Марбелье (MIRFF). Популярные порталы пишут о нём, как о самой многообещающей звезде российского кинематографа.

Денис Власенко:

– Идеальных родителей не существует. Как и идеальных взаимоотношений. Потому что быть вместе-это труд!.

Даня Киселёв дебютировал на экранах с сериалом «Жена олигарха» и «Закрытый уровень» (СТС), и сейчас готовятся к выпуску еще 8 работ. Также он успел сняться у Тимура Бекмамбетова. Спектакль «Это всё она» станет его театральным дебютом.



Даня Киселёв:

– Мой герой Костя, парень хоть и закрытый, но творческий и разносторонний. Молодым людям, которые находятся в пубертатном возрасте, необходимо прийти со своими родителями на спектакль, посмотреть на нашу историю, потому что она в хорошем смысле «нездоровая»... Что касается меня, я считаю, что для начинающего артиста выйти на сцену с Викторией Толстогановой – это подарок.

Художником спектакля выступил Дмитрий Разумов (осуществил проекты в МХТ им. Чехова, Театре Наций, Театре им. А.С.Пушкина, театре «Чоконаи», (Венгрия), «Et Cetera», Театре им. М.Н. Ермоловой и многих других). Художник по свету – лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий. Хореографию в спектакле поставил основатель направления Movementology – Шарøйко.

Данил Чащин:

– Вместе с хореографом мы придумали такую форму, когда пластически выражаются эмоции на языке компьютерной игры. Герои существуют в некой виртуальной реальности. И когда я смотрю на репетициях, как Игорь Шарøйко репетирует с актёрами, на меня это действует магнетически.

Пьеса современного драматурга Андрея Иванова «Это всё она» в 2013 году вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов «Евразия» и фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Переведена на 11 языков мира. Была поставлена в России, Беларуси, Уругвае, Эстонии, Чехии, Польше, Румынии, Латвии, Украине.

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