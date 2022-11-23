Премьера семейной комедии «Иван Семёнов: Школьный переполох» в KION

Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной премьере семейной комедии «Иван Семёнов: Школьный переполох» про ученика элитной гимназии, переведенного в обычную школу. Проект создала кинокомпания «Проспект мира». В главных ролях Александр Лойе («Пять невест»), Валерия Дергилева («Я худею»), Мария Шукшина («Похороните меня за плинтусом»), Илья Иосифов («Вертинский») и молодые актеры Роман Погорелов, Софья Мосина и Софья Грузенко.

Ивана Семенова за плохое поведение и ужасные оценки переводят из элитной платной гимназии в городскую школу. Там он сразу находит новых друзей Алика, Пашу, Кольку, с которыми организует «Банду» и устраивает самые невероятные шалости.

За исправление избалованного мальчика сразу же принимается классная руководительница Анна Антонова и школьный психолог. Они назначают Ивану наставницу — лучшую ученицу седьмых классов Аделаиду.

Аделаида ведет себя строго. После нескольких столкновений, закончившихся вничью, она ставит Ивану ультиматум – если он не выучит домашнее задание, она всем расскажет, что Семёнов – УО. Умственно Отсталый. А Ивану никак нельзя быть – УО. Ведь он влюблен в бывшую одноклассницу Танечку, которая любит умных. И теперь Иван готов сделать всё, чтобы за умного сойти и все показать на что он не хулиган, а творческая личность.

Главные роли исполнили: Александр Лойе, Валерия Дергилева, Мария Шукшина, Илья Иосифов, Роман Погорелов, Софья Мосина и Софья Грузенко. Режиссер фильма — Антон Богданов («Нормальный только я», новелла «Новогодний старт-ап» в «Елки 8»), сценарист — Михаил Шулятьев («Нормальный только я», «Елки Новые»).

Фильм «Иван Семенов: Школьный переполох» снят в лучших традициях детских комедий «Трудный ребенок» и «Один дома». Но действие фильма происходит в современных реалиях: дети и родители общаются друг с другом через мессенджеры, а между собой школьника говорят порой на только им понятном сленге.

Образы родителей также соответствуют времени: бабушка просит, чтобы внук не акцентировал внимание на ее возрасте и называл просто «Маргаритой», а мать ребенка занимается восточными практиками, например, стоянием на гвоздях.

Картина снята по мотивам советской книги «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» Льва Давыдовича. Съемки проходили в Перми, и в кадре город можно увидеть как с парадной стороны достопримечательностей, так

и будничный город глазами школьника.

Выход второго фильма о приключениях Ивана Семенова запланирован на осень 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.