Премьера сериала AMORE MORE состоится в KION

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере оригинального сериала AMORE MORE*, которая состоится 20 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Проект станет первым драмеди в российском кино на тему полиаморных отношений. Производством сериала занимались ГК ГПМ КИТ и KION. Режиссером картины выступила Яна Гладких. Остроумное драмеди AMORE MORE предлагает свежий взгляд на семейные отношения и неожиданный ответ на вопрос — что такое любовь и можно ли построить отношения, если вас больше, чем двое?

В центре истории AMORE MORE — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Полиамор Георгий (Андрей Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Яна Гладких), что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея (Юрий Чурсин) и бухгалтера Елены (Александра Урсуляк) — трещит по швам: после пандемии бизнес Сергея рухнул, тот впал в глубокую депрессию и не хочет – буквально – ничего. Георгий предлагает его жене Елене план: вместе они открывают бар под названием AMORE MORE, где будут проводить вечеринки для пар. Сергей вернется к работе, Алиса сможет пересмотреть свое отношение к полиамории. Но план рушится — в дело вмешиваются настоящие чувства…

Это первое в России драмеди, которое исследует феномен полиаморных отношений — тему, которая до сих пор провоцирует громкие дискуссии о «настоящих чувствах», этике и морали. Являются ли отношения с несколькими партнерами изменой или, наоборот, такой формат отношений и есть самый честный? И что такое полиамория – способность любить нескольких человек или попытка избежать настоящей близости?

Режиссером сериала выступила Яна Гладких — выпускница школы-студии МХАТ, актриса театра и кино, в последние годы создающая смелые проекты в режиссуре. Она же сыграла и главную роль Алисы в данном проекте. В 2018 году Яна дебютировала как режиссер с фильмом «Аня наоборот», который получил приз за лучший фильм программы короткометражного кино национального фестиваля дебютов «Движение». В 2020 году дебютировала с полным метром «Красотка в ударе» с Юлией Александровой, Андреем Бурковским и Григорием Калининым в главных ролях.

Роли в сериале исполнили Яна Гладких, Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Ксения Кутепова, Степан Девонин, Виктория Корлякова, Максим Диденко и многие другие. Сценарий сериала написала Юлия Тупикина («Довлатов»).

Продюсеры сериала — Игорь Мишин, Александр Бондарев, Андрей Терешок, Максим Филатов. Креативные продюсеры — Наталья Исакова и Мария Меленевская.

Яна Гладких, режиссер, актриса:

– Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное – прожить чужую жизнь, идти по проторённой кем-то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе. Думаю, зритель, посмотрев AMORE MORE, узнает там себя! Это сериал для тех, кто когда-либо был в отношениях. Надеюсь, эта история взбудоражит зрителей, развеселит их, станет поводом для диалога, а может быть и сделает нас терпимее друг другу.

Андрей Бурковский, актер:

– Сериал снимала моя подруга — режиссер и актриса Яна Гладких, с которой мы много играли в театре. Уже второй раз я с удовольствием снимаюсь в ее проектах. Яна прислала сценарий первой серии, я его прочитал — мне очень понравилась тема и состав участников, с которым предстояло работать. Это и Александра Урсуляк, и Юра Чурсин, с которым мы давно хотели посниматься вместе. На площадке была молодая, творческая команда: ребята точно знали, что снимают. У меня было немало, скажем так, спортивных сцен: то я ездил на велосипеде, то куда-то бежал, то отжимался. Нужно было постоянно держать себя в форме!

Александра Урсуляк, актриса:

– Это сериал о взрослых людях – настолько «взрослых», что они снова пытаются почувствовать себя детьми. А это чревато последствиями. Съемки AMORE MORE были большим летним счастьем!

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