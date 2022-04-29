Самый сильный, быстрый и меткий – «Звездная битва» на «Мужском кино»

Телеканал «Мужское кино» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») приглашает зрителей принять участие в программировании эфира.

В мае зрители сами выберут, кто из голливудских актеров станет хедлайнером субботнего вечера. Для этого все желающие смогут проголосовать за любимого киногероя в официальной группе «Настрой кино!» в социальной сети «ВКонтакте».

Голосование будет проходить еженедельно с воскресенья по среду, с отображением динамики и результатов в реальном времени на специальной всплывающей плашке в эфире всех каналов семейства «Настрой кино!». В четверг – подведение итогов, а в пятницу – объявление фильма с участием победившего актера, который будет показан на канале «Мужское кино» в субботу в 20:00.

«Звездная битва» продлится четыре недели. Первые три недели – полуфиналы с участием наиболее популярных актеров в жанре экшен. С 22 по 28 мая пройдет финальный тур, который определит самого крутого актера по версии зрителей «Мужского кино».

«Мы любим и ценим наших зрителей, и рады предложить им поучаствовать в формировании сетки одного из самых востребованных каналов семейства «Настрой кино!». В голосованиях предыдущих «Звездных битв» суммарно приняли участие более 20 тысяч пользователей, из чего мы делаем вывод, что зрителям тоже нравится этот интерактив», – говорит директор департамента киноканалов «Ред Медиа» Антон Чижов.

«Настрой кино!» проводит «Звездную битву» в третий раз. В 2021 году победительницей аналогичного голосования на канале «Киносвидание» стала Дженнифер Энистон — неподражаемая обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса», а лучшим актером по версии зрителей канала «Наше новое кино» стал Юра Борисов — лауреат «Золотого орла» и один из самых востребованных отечественных актеров.

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