Премьера спектакля «Балалайкин и Ко» пройдет на сцене театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна»

13 ноября 2021 года на Основной сцене театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» состоится премьера спектакля «Балалайкин и Ко» по сатирическому роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в инсценировке Сергея Владимировича Михалкова. Спектакль поставил режиссер, художественный руководитель театра — Сергей Газаров.

Общеизвестно, Салтыков-Щедрин — гениальный сатирик. Благодаря ему появился на свет гомерически смешной и одновременно беспощадный диагноз обществу и человеку как таковому, рабствующему перед своими страстями и страхами. Диагноз, увы, не утративший ни своей актуальности, ни остроты художественной хлесткости, с которой был некогда поставлен.

Но достаточно ли только признать наличие «дурной» болезни, столь остроумно описанной классиком? Прикосновение к его текстам только ли повод иронизировать над людскими пороками и бичевать их наотмашь? Или все же есть причина задуматься, почему по сути дела так ничего не изменилось в национальном характере?

Все эти вопросы стали принципиально важными для Сергея Газарова, выбравшего для своего первого спектакля в театре Джигарханяна именно «Балалайкина и Ко». Режиссер-постановщик, хорошо известный зрителю своими яркими театральными решениями, «препарирует» историю, рассказанную Салтыковым-Щедриным, не только как сатиру, но и как философскую притчу о человеке как таковом.

«Я не привязываю «Балалайкина» к определенной исторической эпохе. На сцене — пространство игры, где воображение конкретного зрителя окунет его в то время, которое именно ему покажется актуальным для рассказанной истории», — говорит режиссер Сергей Газаров.

«В декорации, которую мы придумали с Газаровым все элементы – подвижные. Все ее детали можно рассмотреть с разных сторон. Надеюсь, эта метафора отражает абсурдность ситуации, описанной в романе, когда любую тему можно разглядывать под разным углом и трактовать ее так, как тебе удобно», — добавляет художник-постановщик Владимир Арефьев.

В главных ролях заняты Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев и другие.

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