Премьера спектакля «Колыбельная для взрослого мужчины»

5 ноября 2022 годв в 19.00 состоится трансляция спектакля «Колыбельная для взрослого мужчины».
Спектакль «Колыбельная для взрослого мужчины» представляет Театральная мастерская «Мельпомена» (Дубай, ОАЭ) Автор — Керен Климовски Постановка — Анна Штатская Исполнители: Ксения Заугольникова, Наталья Мищенко, Алена Мохтари «Колыбельная для взрослого мужчины» — это утопическая драма с элементами черной комедии, а жизнь в ней кажется смешной и страшной одновременно. Эта история о том, как сложно соблюсти тонкую грань между свободой и ее противоположностью. После спектакля состоится обсуждение в прямом эфире с ключевыми фигурами из мира театра, кино и медиа.
Подробности на сайте фестиваля.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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