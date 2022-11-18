В столице пройдёт Молодежный карьерный форум «Вокруг профессий»

С 23 по 24 ноября в столице пройдет второй молодежный профориентационный форум «Вокруг профессий», сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. На него приглашают старшеклассников и студентов колледжей от 14 до 22 лет. Событие посвятят выбору специальностей в перспективных сферах и поступлению в высшие учебные заведения. Подать заявку на участие можно на официальной странице проекта в сообществе «ВКонтакте».

«Предыдущий форум “Вокруг профессий” показал большую заинтересованность молодежи в подобных профориентационных программах. На этот раз ребята вновь встретятся с экспертами из разных сфер и представителями столичных вузов. Прямое общение поможет им определиться с будущей специальностью и узнать о перспективах карьерного роста», — отметила Наталья Сергунина.

Образовательный марафон включает два тематических блока. Первый — ознакомительный. В рамках него участников ждут профориентационные тестирования, консультации экспертов, лекции по разным темам. Например, на одной из встреч ребятам расскажут, как определить в себе склонность к гуманитарным или техническим дисциплинам. Крупнейшие столичные вузы проведут презентации, на которых можно будет узнать о поступлении и познакомиться с такими направлениями подготовки, как дизайн, гостиничное дело, менеджмент, социология, психология и международные отношения.

Вторая часть — практическая. В нее войдут различные мастер-классы и воркшопы. Один из уроков посвятят работе в кадре — участникам покажут приемы актерского мастерства и научат снимать качественное видео без оператора, звукорежиссера и ассистентов. Также запланированы занятия по ораторскому искусству и кибербезопасности.

На форуме ребята смогут пообщаться и с потенциальными работодателями. Они расскажут участникам о своих возможностях и преимуществах. Среди них будет Правительство Москвы и технологический бизнес. Один из партнеров — компания VK. Ее эксперты проведут для участников лекции о том, чем занимаются разработчики и как построить карьеру в сфере информационных технологий.

Профориентационный форум «Вокруг профессий» проводится в рамках программы трудоустройства «ВРаботе» проектного офиса «Молодежь Москвы». Курирует их столичный Комитет общественных связей и молодежной политики.

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