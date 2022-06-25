В ЦДЛ при полном аншлаге состоялся литературно-музыкальный вечер «Пред грозным временем, пред грозными судьбами»

В Центральном Доме Литераторов при полном аншлаге прошел литературно-музыкальный вечер «Пред грозным временем, пред грозными судьбами» в рамках проекта «С Пушкиным в XXI век», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

22 июня памятный день для нашего народа: по всей стране зажигают свечи памяти и проходят патриотические акции. Программа была посвящена памяти тех военных испытаний, которые привели нас к победе, значению творческого наследия А.С.Пушкина, классических произведений отечественной культуры, которые оказали большое влияние на психологическое состояние человека в тяжелейший период защиты родной земли от фашистов.

«Защита Отечества от врага — вечная тема литературы, искусства занимает одно из наиболее значимых мест в отечественной литературе и, конечно же, в творчестве А.С.Пушкина», — сказала ведущая программы Алла Панкова, обратив внимание зрителей на то, что детство поэта совпало с великим и одновременно трагическим периодом в мировой истории — эпохе наполеоновских войн, когда многосоттысячные и многонациональные армии передвигались из конца в конец Европы, разоряя ее государства.

«Пред грозным временем, пред грозными судьбами…» — пушкинские строчки, обращенные к друзьям в день Царскосельского лицея, обозначили исторические испытания, выпавшие на долю этого поколения. На защиту родины единодушно поднялся весь народ, что нашло свое обозначение в русском языке: война получила свое название — отечественная. Великой Отечественной назвали войну 1941-1945 годов, когда на нашу землю двинулись фашистские полчища.

Пушкин как историк исследовал самые разные пласты исторического прошлого нашей страны.

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — писал Пушкин. Великий поэт заложил глубокое содержание традиции воспитания гражданственности, искреннего патриотизма в своем творчестве. «Пушкин – спутник многих поколений, а в годы Великой Отечественной войны он стал символом России», — сказала ведущая.

Со сцены Дома литераторов прозвучали пушкинские произведения, романсы и арии из опер, информация о творчестве прозаиков и поэтов-фронтовиков, которые запечатлели время тяжелейших военных испытаний, о судьбе Пушкиногорья в Годы Великой Отечественной войны и о восстановления пушкинских мест России в послевоенное время, была представлена и поэзия современных литераторов, раскрывающая военную тему. Особое внимание уделялось героическим событиям обороны Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной.

В программе прозвучал ответ маршала Жукова на вопрос о том, почему же СССР победил Гитлера. Маршал Победы ответил , что у нас был лучше молодой солдат… «Так чем же был лучше солдат в нашей стране? он был лучше подготовлен? — нет… Именно духом был сильнее наш солдат, он знал за что и с кем он воюет и на чьей стороне правда».

По сложившейся традиции программа была открыта минутой молчания. Под звуки прелюдии Си Минор Рахманинова в исполнении заслуженной артистки России профессора Московской консерватории пианистки Полины Федотовой на экране были показаны портреты известных писателей фронтовиков. Приглашенный солист Большого театра Николай Ефремов открыл программу романсом Н.А. Римского-Корсакова «Пророк» на слова А.С. Пушкина. Прозвучали поэтические строки, посвященные Пушкиногорью.

Алена Дроздова — артистка театра «Вишневый Сад» прочла стихотворения Юлии Друниной «В канун войны» и «Есть в России святые места». Народный артист России Валентин Клементьев ярко исполнил пушкинские стихотворения «Домовому», «Клеветникам России», «К годовщине Бородинского сражения» и другие. Заслуженная артистка России, артистка МХАТ им. М. Горького Татьяна Шалковская прочитала стихотворение Ольги Бергольц «Городу Пушкина», написанное 25 января 1944 года. Солисты театра «Новая опера им. Е. Колобова» — заслуженная артистка Республики Башкортостан Елена Терентьева (сопрано), заслуженный артист России Владимир Кудашев (бас), исполнили отрывки из опер М. Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», П. Чайковского «Евгений Онегин». Ярко и выразительно были представлены песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков современных литераторов. На протяжении всего вечера демонстрировались авторские видеосюжеты (реж. Ирина Панкова), вызвавшие большой интерес зрителей.

Народный артист России Дмитрий Певцов напомнил, как важно сохранять русский язык в современных геополитических условиях. «Пушкин – это человек, который совмещает в себе две важнейшие для художника составляющие: это — великая поэзия и патриотизм. Он был не только великим писателем, но и историком, горячо любившим свою Родину. В своих творениях классик дает четкие представления о геополитических процессах, происходивших в России и на ее рубежах. Его произведения «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», — не только лучшие учителя истории, но и воспитатели, формирующие морально-нравственные нормы: порядочность, честность, любовь к Родине, стремление к высоким идеалам в жизни, активную созидательную патриотическую позицию», — так комментирует актуальность проекта «С Пушкиным в XXI век» народный артист России Дмитрий Певцов.

Проект «С Пушкиным в XXI век» будет продолжен серией литературно-музыкальных вечеров в Москве и Крыму.

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