21, 22 и 23 сентября в театре драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи) состоится по одноименной пьесе Павла Конивца в постановке автора.

Герои пьесы приезжают в старый, заброшенный санаторий. В этом месте снятся необычные сны, а их толкованием занимается приписанный к месту Участковый. Участковый вытаскивает из посетителей санатория их страхи и глупости, и люди начинают смотреть на действительность другими глазами.

«Одни считают, что сильным человек становится, если берет на себя ответственность за что-то. Другие полагают, что сильный человек рождается сильным. Это дар. Или проклятие. Кому как повезет. Человек, которому служит его сила, человек прекрасный. И человек, которому служит его сила, человек опасный. Так прекрасный или опасный? Или - и тот, и другой одновременно? Попробуем разобраться. Или для начала зададимся таким вопросом, поскольку спектакль чаще спрашивает, нежели отвечает. Одно мне кажется несомненным. Это то, что говорит главный герой нашего спектакля: «Станешь сильнее себя прежнего - ветер начнет дуть в твою пользу», – говорит режиссер спектакля Заслуженный артист Московской области Павел Конивец.

«Ветер дует в пользу сильных» - первая премьера очередного, 37-го сезона театра «ФЭСТ». Постановка проходит в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины».

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