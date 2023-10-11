Тане, Арине и Лере по 17 лет, они заканчивают школу в небольшом российском городке и мечтают поступить в московские вузы. Впереди у них – первое лето после школьного выпускного и манящая свободой взрослая жизнь. Но с окончанием школы у подруг остается все меньше общего, и гораздо заметнее становятся их различия – в семье, материальном положении и мечтах о будущем. Станет ли их первое «взрослое» лето последним летом их дружбы?
Таню воспитывала одна мама, дочь для нее – центр всей жизни. Взросление Тани, ее стремление к самостоятельности и планы на поступление в Москве пугают маму, которая пока не готова расстаться со своим ребенком. Арина – из состоятельной семьи, в которой властный отец уже давно определился, каким будет будущее дочери. Сама же Арина мечтает о сцене, участвуя в вокальных конкурсах и кастингах, но родители не считают увлечение дочери чем-то серьезным – в отличие от поступления в Академию МВД. Лера живет с бабушкой и давно не общается с мамой. С детства она была предоставлена сама себе, поэтому не питает иллюзий о своем светлом будущем. Но за внешней жесткостью Лера скрывает свою уязвимость и страх одиночества ребенка, брошенного родителями.
«Краш-тест» – это фильм, который рассказывает о первых шагах взрослой жизни вчерашних школьниц: от бытовых ссор с родителями до мировоззренческих конфликтов, от привязанности к родному городу до мечты уехать в Москву, от первых влюбленностей до нежелательной беременности.
«Краш-тест» создавала молодая команда авторов, проект стал полнометражным дебютом режиссера и автора сценария Анастасии Борисовой. Она родилась в Якутии и уехала в Москву учиться в МШК, а ее короткометражные фильмы «Сулус» и «Ийэ» участвовали в конкурсах мировых кинофестивалей. «Быть площадкой для дебютных работ талантливых авторов, помогать им находить своего зрителя – всегда очень интересно, – говорит генеральный продюсер KION Игорь Мишин. – Развитие индустрии напрямую зависит от появления людей со свежим видением, со своим режиссерским почерком и умением рассказывать честные и захватывающие истории. В настоящее время в российском кино все громче звучат женские голоса, и в картине Анастасии Борисовой особенно заметно, насколько тонко женский взгляд позволяет увидеть изменения в душе подростка, легкие детали поведения “уже не детей, еще не взрослых” и передать это мятежное настроение зрителю».
Авторы «Краш-теста» попытались объемно показать картину жизни провинциального российского городка, задействовав живые локации – дворы, парки, школьные площадки, квартиры. Внутренний мир главных героинь раскрывается не только через острые ситуации или диалоги. С первых секунд авторы заводят зрителя и в комнаты девочек, бережно продуманные художниками в соответствии с их характерами и взглядами.
Героинь «Краш-теста» играют молодые актрисы Варвара Володина («Черная весна», «Голова-жестянка»), Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать», «Сама дура»). Для Дарьи Харченко роль в «Краш-тесте» стала дебютом. Также в сериале снялись Анна Котова, Микита Воронов, Олег Каменщиков и другие актеры. На Международном фестивале дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» фильм получил награду «За лучший актерский ансамбль», а актриса Дарья Харченко получила награду за «Лучший дебют на фестивале».
«На главные роли сначала нашли Дашу и Варю, – рассказывает режиссер Анастасия Борисова. – Очень долго искали актрису на роль Арины. Оставалось что-то вроде недели до мотора, и Борис Хлебников посоветовал присмотреться к Лизе Ищенко. А до этого на кастинг тоже приходили очень талантливые классные актрисы, но кто-то был старше или казался взрослее внутренне. Для нас было важно, чтобы все трое были разными, но при этом, чтобы между ними чувствовалась дружеская энергия», – говорит продюсер Борис Хлебников.
«Мне кажется, в фильме “Краш-тест” у персонажей и детей, и родителей есть объем, и нет перекоса ни в одну из сторон. Это очень взрослая позиция понимания и критики тех и других. И ещё мне нравится, что, кроме того, что в "Краш-тесте" есть увлекательный сюжет, затягивает это кино именно атмосферой. Это уникальная и редкая вещь. Если говорить, про что именно это кино, то скажу так — как любая песня Виктора Цоя и группы The Doors — это про возраст, когда ты ближе всего к смерти, когда ты самый счастливый человек и через секунду самый несчастный. Шестнадцать лет. Нежный возраст, несовместимый с жизнью».
«Работать с режиссером Анастасией Борисовой мне было очень комфортно и приятно. Она давала свободу, за что я безумно благодарна! Мы могли импровизировать, добавлять что-то свое. Она – очень чуткий человек», – делится впечатлениями актриса Варвара Володина.
«Анастасия Борисова – одна из тех редких творцов, которые выступают за натуральность и искренность в кадре. Лично я наслаждалась, работая с ней. Мы жили в кадре, благодаря этому рождалось что-то очень настоящее и интересное. А еще это первый проект, на котором я пою! Мы снимали сцену выступления с песней на конкурсе, и это был очень волнительный процесс», – комментирует актриса Елизавета Ищенко.
«Эти съемки для меня – осознанный дебют. Как глава новой жизни. Я многому научилась на съемках и многое взяла для себя, у меня были прекрасные партнеры и мне было безумно интересно каждую секунду. Тема взаимоотношений в семье мне очень близка и понятна, и, наверное, поэтому семейная линия, которая пронизывает нашу историю, для меня является одним из самых ярких воспоминаний. Моя героиня Лера – одновременно открытый и закрытый человек. С ней можно поговорить и договориться, но она всё-таки сама себе на уме и живёт, опираясь на ощущения. Конечно, мы с Лерой очень близки. На тот момент жизни мы были очень похожи, и я максимально разделяла ее взгляды на мир. И мы “по-одинаковому” странные», – рассказывает актриса Дарья Харченко.
«С командой мне очень повезло. Оператор Леша Артамонов имеет редкий талант следить не только за тем, как падает свет в кадре, а главное – за человеком, за его микроэмоциями, настроением. Лика Кременецкая – талантливая молодая художница, благодаря которой проект вообще выглядит так, как он выглядит. Например, одной из моих любимых локаций была комната Даши. На самом деле это была комната, где в то время жила Лика. И ребята (Лика, Леша Артамонов и его друг) просто на энтузиазме забомбили там граффити на стенах для фильма. Не знаю, расписывает ли оператор стены в квартире у художника на других проектах, но у нас было так», – подводит итоги режиссер и автор сценария Анастасия Борисова.
При этом надо отметить, что драма взросления, получила приз за лучший актерский ансамбль на фестивале «Одна шестая».
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