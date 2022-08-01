Мультимедиа Арт Музей, Москва приглашает на лекции и авторскую экскурсию в августе

2 августа в 19:00 — Лекция Анастасии Хозиковой «Всеволод Тарасевич: ностальгия по настоящему». Лекция строится на основе фонда МАММ, в котором насчитывается более 14 000 его негативов и 2400 отпечатков. Работа над их атрибуцией велась в музее в течение 20 лет, благодаря чему сегодня можно получить широкое представление об эволюции творчества фотографа.

4 августа в 19:00 — Лекция Ярослава Кравцова «Зарождение новой школы гейм-дизайна». На лекции художник опишет процесс превращения игры из коммерческого продукта в произведение искусства в условиях кризиса мировой гейм-индустрии. Он расскажет, что происходит в этой области сегодня и какие возможности открываются перед российскими разработчиками игр прямо сейчас.

11 августа в 19:00 — Авторская экскурсия Сергея Борисова по выставке «Сказка о потерянном времени».

Подробнее о мероприятиях на сайте Мультимедиа Арт Музея, Москва.

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