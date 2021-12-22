Премьера турецкого сериала «Мистер Ошибка» на канале Fox Life

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В начале 2022 года линейка турецких сериалов телеканала Fox Life пополнится новым проектом: 10 января в 21:00 состоится российская премьера романтической комедии «Мистер Ошибка». Главные роли в сериале исполнили известный турецкий актер и модель Джан Яман и популярная актриса Озге Гюрель.

Мистер Ошибка - сериал - турция

В центре сюжета нового сериала – история любви жизнерадостной красавицы Эзги и свободолюбивого владельца ресторана Озгюра. Герой живет беззаботной и счастливой жизнью, но не верит в любовь. Эзги устала от неудач в личной жизни и полна решимости встретить свою судьбу и выйти замуж. В этом ей решает помочь Озгюр. Видя, что Эзги не преуспевает в романтических отношениях, он начинает давать ей советы, как заполучить мужчину, который ей нравится.

Интересно, что для исполнителей главных ролей сериал «Мистер Ошибка» стал вторым совместным проектом. Джан Яман, известный зрителям по нашумевшей комедии «Ранняя пташка», и Озге Гюрель, звезда мелодрамы «Вишнёвый сезон», ранее работали вместе в сериале «Полнолуние» в 2017 году.

Новые серии будут выходить по будням в 21:00 на канале Fox Life.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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