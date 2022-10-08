Премьера уникального шоу «Морская симфония» состоялась в «Москвариуме» на ВДНХ

6 октября, в «Москвариуме» на ВДНХ состоялась премьера нового шоу «Морская симфония» с выступлениями обитателей подводного мира, в невероятном сочетании классической музыки, современных технологий постановки шоу, огромной водной сценой и спецэффектами.

Основой шоу стала история, отражающая смену сезонов, в сопровождении «Времен года» Вивальди. Произведение прозвучало в исполнении симфонического оркестра Imperialis Orchestra, 32 профессиональных музыканта разместились на двух сценах в центре зала у воды, захватывающие дух выступления косаток, дельфинов и ластоногих, а также самые современные технические решения.

«Мы решили совместить животных с техническими элементами, лазерами, кинетической инсталляцией. Мне кажется, что у нас это получилось. Это было очень круто, лаконично. Все прошло на одном дыхании», — сказал журналистам продюсер шоу Филипп Кашарин. По его словам, шоу «Морская симфония» будет проходить в «Москвариуме» до 20 ноября.

Премьера собрала большое количество гостей, в их числе — братья Запашные с семьями, телеведущая Елена Ищеева, группа Кей-Кей и другие. Гостей, перед началом шоу ждали сюрпризы в виде шоу «Русалки», заплыва водолазов, а также показательная тренировка белухи. Также была организована фотозона и детская зона с мастер-классами.

Под классическую музыку проходили выступления косаток, дельфинов и ластоногих. Кроме того, в постановке использовались специально разработанные технологии. В частности, декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, новейшая светодиодная система, создающая кинетический дождь. Зрительный зал постоянно наполнялся соответствующими сезонам эффектами: летающими бабочками, дождем, туманом, осенними листьями, снегом и разнообразными ароматами, были задействованы танцующие фонтаны. Частью программы стало выступление воздушных гимнастов. Технологичность шоу подчеркивает и его необычная афиша, создание которой доверили искусственному интеллекту нейросети.

Режиссером-постановщиком шоу «Морская симфония» стал Вячеслав Кулаев. Он имеет большой опыт в создании масштабных музыкальных церемоний и театральных проектов.

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