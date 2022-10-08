В Москве впервые проходит выставка молодых художников России «Наследие и современность»

Выставку можно посетить с 1 по 10 октября в Центральном зале Союза художников России

1 октября в Центральном зале Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки открылась выставка молодых художников России «Наследие и современность». На выставке, организованной при поддержке Минкультуры России и занимающей более 1200 квадратных метров, представлены около 140 работ, выполненных в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография и цифровое искусство. Выставка посвящена 2022-му Году культурного наследия народов России.

Свое творчество представляют 48 молодых художников из разных регионов России, включая Республику Адыгея, Алтайский край, Республику Башкортостан, Ставропольский край, Томскую и Омскую области, Республику Бурятия, Магаданскую и Мурманскую области, Красноярский край, Тюменскую и Свердловскую области, Чувашскую Республику, а также Москву и Санкт-Петербург.

Каждый из представленных художников был выбран в результате предварительного отбора заявок, поступивших с 1 июня по 31 августа 2022 года. Свои заявки на участие прислали 440 мастеров; возможность продемонстрировать свое творчество на одной из главных выставочных площадок страны получили те, кто, по мнению экспертов, справился с поставленной задачей – отобразить в своих работах национальную идентичность и культурный код, являющийся характерным для разных регионов многонациональной России. Таким образом, выставка призвана представить актуальный срез работ молодых художников страны, предлагающих современный взгляд на российское историческое и культурное наследие. В экспозиции представлены как произведения в классической технике, посвященные культуре российских национальных республик, так и современные работы – инсталляции, стереоскопы с видами современной и исторической Москвы, видео-арт и серия цифровых работ, созданных нейросетью, которую попросили визуализировать культурное наследие России.

Юлия Соколик. Закат в Екатеринбурге





Александр Щеголева. Январь. Силуэты

Анастасия Суворова. Образ города за мостом

Екатерина Ромашова. Льды Байкала. Триптих

Руслан Борисенко. QR-love

Анастасия Мирре. Возвращение Солнца

Одна из главных целей проводимой выставки – помочь молодым талантам из разных уголков страны быть услышанными в профессиональной среде, познакомиться со своими коллегами и найти своего зрителя. Проект предоставляет участникам знаковую площадку для творческого высказывания и помощь в сотрудничестве между одаренными художниками и музейно-галерейным сообществом, устанавливая долгосрочные отношения и за пределами выставочных площадок.

Выставка продлится до 10 октября включительно, вход – свободный.

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