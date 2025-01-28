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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Хранители традиций: знаменитый балет «Спартак» Большого театра отметил свой юбилей!

editor
By editor
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СПАРТАК
Сцена из балета «Спартак». Фото © Наталья Разина

25 января известный всему миру спектакль версии 1968 года был представлен на исторической сцене театра 380-й раз! Создатель уникальной хореографии спектакля, ставшего 9 апреля 1968 года настоящей визитной карточкой Большого театра, – легендарный Юрий Григорович 2 января 2025 года отметил своё 98-летие.

Мир помнит первых исполнителей фантастического «Спартака» — мастеров советской балетной сцены: Владимир Васильев (Спартак), Екатерина Максимова (Фригия), Марис Лиепа (Красс), Нина Тимофеева (Эгина). За этот балет Григоровичу, Вирсаладзе, Рождественскому, Васильеву, Лавровскому и Лиепе была присуждена Ленинская премия 1970 года в области театрального искусства. С тех пор «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна в хореографии Юрия Григоровича по праву прочно занял место в сокровищнице мирового искусства. В 2000-х годах в честь этого балета вышли и марки и конверты и монеты с изображением сцен из спектакля.

Начиная с первой постановки и на протяжении всех этих лет содружество профессионалов: уже не одно поколение артистов, а с ними и балетмейстеры–репетиторы, костюмеры, художники–реставраторы, художники по свету, декораторы, гримёры, бутафоры, — бережно хранят традиции легендарного балета.

И, конечно, особая роль хранителя отведена дирижёрам. Ведь именно дирижёры собирают всё действо воедино – в нужных темпах с необходимой динамикой и фразировкой они ведут спектакль, объединяя язык танца и музыку, эмоции и общее дыхание постановки, создавая настоящую магию, объединяющую артистов и зрителей.

25 января за дирижёрским пультом вёл оркестр и весь спектакль заслуженный артист РФ, маэстро Павел Сорокин. Оркестр Большого театра, один из лучших в мире, как единый организм, повинуясь дирижёру, жил и дышал в мощном потоке музыки, вновь и вновь рассказывая историю… Звуки наполняли театр и растворяясь в публике, уносили зрителей в безбрежный мир Высокого искусства. Великая магия Музыки и Красоты царила в Театре в этот вечер.

Балет «Спартак», проносясь сквозь года и поколения обретая бессмертие, уже по праву считается национальным достоянием русского искусства.

Лада МЕРКУЛОВА

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