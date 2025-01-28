Хранители традиций: знаменитый балет «Спартак» Большого театра отметил свой юбилей!

25 января известный всему миру спектакль версии 1968 года был представлен на исторической сцене театра 380-й раз! Создатель уникальной хореографии спектакля, ставшего 9 апреля 1968 года настоящей визитной карточкой Большого театра, – легендарный Юрий Григорович 2 января 2025 года отметил своё 98-летие.

Мир помнит первых исполнителей фантастического «Спартака» — мастеров советской балетной сцены: Владимир Васильев (Спартак), Екатерина Максимова (Фригия), Марис Лиепа (Красс), Нина Тимофеева (Эгина). За этот балет Григоровичу, Вирсаладзе, Рождественскому, Васильеву, Лавровскому и Лиепе была присуждена Ленинская премия 1970 года в области театрального искусства. С тех пор «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна в хореографии Юрия Григоровича по праву прочно занял место в сокровищнице мирового искусства. В 2000-х годах в честь этого балета вышли и марки и конверты и монеты с изображением сцен из спектакля.

Начиная с первой постановки и на протяжении всех этих лет содружество профессионалов: уже не одно поколение артистов, а с ними и балетмейстеры–репетиторы, костюмеры, художники–реставраторы, художники по свету, декораторы, гримёры, бутафоры, — бережно хранят традиции легендарного балета.

И, конечно, особая роль хранителя отведена дирижёрам. Ведь именно дирижёры собирают всё действо воедино – в нужных темпах с необходимой динамикой и фразировкой они ведут спектакль, объединяя язык танца и музыку, эмоции и общее дыхание постановки, создавая настоящую магию, объединяющую артистов и зрителей.

25 января за дирижёрским пультом вёл оркестр и весь спектакль заслуженный артист РФ, маэстро Павел Сорокин. Оркестр Большого театра, один из лучших в мире, как единый организм, повинуясь дирижёру, жил и дышал в мощном потоке музыки, вновь и вновь рассказывая историю… Звуки наполняли театр и растворяясь в публике, уносили зрителей в безбрежный мир Высокого искусства. Великая магия Музыки и Красоты царила в Театре в этот вечер.

Балет «Спартак», проносясь сквозь года и поколения обретая бессмертие, уже по праву считается национальным достоянием русского искусства.

Лада МЕРКУЛОВА