Премьеры сериалов с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец на ТВЦ

Предстоящие субботние премьеры на ТВ Центре обещают быть захватывающими: нестандартные сюжеты, любимые известные актеры. Это отличный повод провести осенний вечер в приятной домашней компании.

12-го ноября зрители увидят продолжение приключений Мани Поливановой и Алекса Шан-Гирея. Новый детективный 4х-серийный мини-сериал «Судьба по книге перемен» снят по одноименной книге Татьяны Устиновой. Предыдущие экранизации серии «Писательница Маня Поливанова» – «Неразрезанные страницы», «Один день, одна ночь» и «С небес на землю» были показаны на ТВЦ в 2015 году. Как и прежде, в роли Алекса Шан-Гирея – Павел Трубинер, Мани — Кристина Бабушкина. Интересно, что изначально продолжения не планировалось. Но, по словам писательницы, она так соскучилась по Мане, что решила написать новые приключения парочки. Книга вышла в свет в декабре прошлого года. По сюжету, на этот раз Маня вынуждена помогать своей тете Эмилии – знаменитому экстрасенсу, чьи предсказания странным образом сбываются. Обнаружив тетю убитой, она начинает искать преступника, но вот только понятия не имеет, как это делать и с чего начать…

По словам Павла Трубинера, их с Кристиной персонажи, безусловно, изменились. «7 лет семейной жизни его немного подтяготили, — смеется актер. — И отношения с Маней изменились – превратились в немного рутинные, с чем ему и приходится справляться.

«Алекс вообще очень странный для сегодняшнего мира человек. Не то что не приспособленный, а он идет как бы в параллели с ним: если планета крутится в одну сторону, то он — в другую».

Актер также признается, что читал сами книги Устиновой, но уже после съемок – чтобы понять, как персонажи были прописаны изначально, и какими удалось их воплотить артистам.

19 ноября зрителей порадует премьера детектива «Дела житейские» с Ольгой Павловец в главной роли. Она сыграет Веру Филатову, вернувшуюся из Москвы в родной город вместе с дочкой, чтобы начать новую жизнь после измены мужа. Здесь она вливается в необычный социальный проект – службу помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

— Сценарий фильма привлек меня сразу же. Здесь нет душераздирающих мелодрам, героиня наделена хорошей иронией по отношению к жизни, самоиронией, она позитивна — не уходит в «декадансное» настроение, а пытается идти дальше, справляться с проблемами. К тому же, у меня никогда не было героини соцработницы. И я в глубине души очень надеюсь, что эта история будет иметь продолжение – по крайне мере, для этого есть все вводные, — говорит Ольга.

Начало премьер в 17.30 на канале ТВЦ.

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