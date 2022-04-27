Триллер «Одна жизнь» – победитель первого в России конкурса вертикального видео «Вертикалка»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о завершении съемок молодежного триллера «Одна жизнь» режиссера Владимира Борового с Даниилом Вахрушевым и Ташей Цветковой в главных ролях. Это драматическая история в формате киносторис о геймере, который сталкивается с вышедшими из-под контроля персонажами компьютерной игры. Производством сериала занимались студия ВИШ Медиа и KION.

Главный герой сериала — 30-летний геймер Игорь, который не думает о том, что пора взрослеть. Проснуться утром в комнате, где разбросаны банки из-под энергетиков и геймпады, для него обычное дело — он не чувствует течение времени и может играть сутки напролет. Любые вопросы и сложности в его жизни решают, как правило, близкие, он совершенно не организован для самостоятельной жизни.

Однажды в руки Игоря попадает компьютерная игра, герои которой начинают проникают в реальность и начинают вредить Игорю и его близким. Но развязка истории будет необычной…

«Одна жизнь» будет представлена в формате киносторис — ее можно будет посмотреть в виде сериала с эпизодами по 12 минут, либо в виде полнометражного кино.

«Этот проект может научить не терять зря время. Не нужно откладывать все на завтра, даже если кажется, что есть такая возможность. Лучше делать все сейчас — особенно это касается важных вещей и решений, связанных с работой и друзьями. Мой персонаж, будучи запертым в квартире, реагирует на ужасные события, которые происходят на экране монитора», – говорит актёр Даниил Вахрушев.

«Проект “Одна жизнь” — один из победителей нашего конкурса “Вертикалка”, который проводился совместно МТС Медиа и компанией “Базелевс”. Мы рады, что молодая и талантливая команда смогла реализовать свой крайне необычный проект на нашей платформе», – комментирует генеральный директор МТС Медиа / KION Игорь Мишин.

Восемь 12-минутных эпизодов сериала «Одна жизнь» будут эксклюзивно доступны подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

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