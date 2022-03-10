PREMIER выпускает новый комедийный сериал о потустороннем вестнике среди людей «Здравствуйте, вам пора»

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера нового комедийного сериала «Здравствуйте, вам пора». В сериале рассказывается история о потустороннем вестнике, выбравшем себе земное имя Павел. А работа Павла — извещать людей об их предстоящей кончине.

Режиссером проекта выступил Леонид Марголин, продюсеры — Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Артем Суджян. Главные роли исполнили Михаил Тарабукин и Елизавета Моряк, также в сериале снялись Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Ольга Волкова и др.

По сюжету сериала «Вам пора» вестник смерти оказывается на Земле и под именем Павел приходят к людям с предупреждением. Бизнесмены, бабушки, чиновники, домохозяйки, мигранты — смерть не делает ни для кого исключения, и благодаря Паше, они могут исправить ошибки жизни перед своим последним вздохом. Конечно, если поверят, что смерть близка. С каждой новой миссией вестник всё больше симпатизирует этим странным людям, и всё меньше ценит свою работу. Он не знает, что такое любовь, но влюбляется. Он не знает, что такое юмор, но всё чаще смеётся. Он не знает, что такое жизнь, но каждый раз оттягивает момент ухода своих подопечных.

Никогда не живший среди людей Паша выглядит нелепо и забавно и совершенно не производит впечатление грозного предвестника беды. Он задает по-детски наивные вопросы про деньги, любовь, чувства людей. В целом вестник смерти, несмотря на грозную миссию, производит впечатление милого, доброго, до смешного нелепого чудака, к которому испытываешь только симпатию. Но с какими трудностями и откровениями этому созданию придется столкнуться на нашей Земле?

Новый комедийный проект «Здравствуйте, вам пора» будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER.

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