В балетную труппу Большого театра приняли стажёра Молодёжной балетной программы

Ещё одна участница Молодёжной балетной программы, которая проводится Большим театром и компанией «Ингосстрах», официально принята в штат Большого театра. В марте 2022 года Амира Анвар стала частью балетной труппы ведущего театра страны.

Амира Анвар закончила Академию русского балета им. А.Я. Вагановой и решила стать участницей Молодёжной балетной программы. После успешного прохождения вступительных испытаний начались месяцы учёбы под личным руководством художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.

«Я с самого детства мечтала попасть только в Большой театр! Во время обучения в Вагановской Академии я старалась следить за тем, что происходит в Большом, и все мои мысли были сосредоточены только на нём. Уже после окончания учебы я увидела объявление о том, что стартовал отбор в Молодёжную балетную программу и поняла, что пора попробовать свои силы. После нескольких месяцев усердной работы меня взяли в штат Большого театра, о чём я мечтала много лет! Хочу поблагодарить «Ингосстрах» и Большой театр за то, что дали мне возможность стать участницей программы, благодаря которой меня приняли в труппу», – комментирует артистка Большого театра Амира Анвар.

«Молодёжная балетная программа даёт уникальную возможность для молодых артистов совершенствовать свой талант, станцевать на сцене Большого театра, а также стать частью труппы ведущего театра страны. Я очень рад, что уже второй участник программы показал хорошие результаты и был принят в штат. Надеюсь, что наш совместный проект с «Ингосстрахом» будет продолжаться дальше, ведь благодаря этой инициативе мечты молодых артистов о Большом театре начинают сбываться», — рассказал художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.