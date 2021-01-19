Премия «Ясная Поляна» объявила прием заявок на 19-й литературный сезон

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, открывают 19-й литературный сезон и объявляют о начале приема заявок на 2021 год.

Литературная премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также выбирает значимое событие в российской литературной жизни. Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллионов рублей. Это крупнейшая литературная премия России.

«Современная русская проза» – главная номинация премии. Она отмечает выдающиеся тексты, которые важно прочитать именно сейчас, так как они определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня. Лауреатами в этой номинации в последние годы становились Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин.

Номинаторами могут выступить издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет. Номинировать можно книгу, изданную после 2015 года. Приём заявок на номинацию «Современная русская проза» начинается с 19 января и продлится до 5 апреля 2021 года.

В 2021 году номинаторы могут подать заявку на сайте премии, заполнив форму и загрузив необходимые документы.

Номинация «Иностранная литература» награждает зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. Длинный список этой номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями. В 2021 году жюри выберет лауреата в номинации «Иностранная литература» в 7-й раз. Ранее премию в этой номинации получали Рут Озеки (2015), Орхан Памук (2016), Марио Варгас Льоса (2017), Амос Оз (2018), Эрнан Ривера Летельер (2019), Патрисия Данкер (2020) и переводчики их книг на русский язык: Екатерина Ильина, Аполлинария Аврутина, Кирилл Корконосенко, Виктор Радуцкий, Дарья Синицына, Александра Борисенко и Виктор Сонькин. Длинный список в номинации «Иностранная литература» будет объявлен в марте 2021 года.

Номинация «Событие» появилась в 2017-м году. Она отмечает значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в литературной жизни (фестиваль, театральную постановку, документальную литературу, материал в СМИ). Первая премия была присуждена фестивалю детской книги «ЛитераТула» и его куратору Ирине Рочевой. В 2018 году победителем в номинации «Событие» стал фильм «История одного назначения» и его режиссер Авдотья Смирнова. Лауреатом 2019 года в номинации «Событие» стало ток-шоу «Игра в бисер» и её автор и ведущий Игорь Волгин. В 2020 году премию получила книга Олега Павлова «Отсчет времени обратный», опубликованная посмертно в издательстве «Время». Решение в номинации «Событие» принимает жюри – при этом каждый желающий может написать на почту премии (yppremia@yandex.ru) и рекомендовать событие для рассмотрения.

Распределение призового фонда среди победителей в номинациях в 2021 году:

Лауреат в номинации «Современная русская проза» получает 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей;

Номинация «Иностранная литература» состоит из двух частей: 1 миллион 200 тысяч рублей получает лауреат – зарубежный писатель, 500 тысяч рублей – переводчик книги на русский язык;

Лауреат номинации «Событие» получает 500 тысяч рублей.

Премия вручает специальный приз компании Samsung «Выбор читателей». Обладателем приза – поездки в Южную Корею – становится автор произведения, набравшего наибольшее количество голосов по результатам читательского интернет-голосования.

«В следующем году литературной премии «Ясная Поляна» исполнится 20 лет. У премии длинная история, мы благодарны компании Samsung Electronics за то, что мы прошли эти годы вместе и вместе развивали премию. Уже сейчас мы начинаем думать, какой должна стать премия в следующем юбилейном году», – прокомментировал Владимир Толстой, председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре.

«Я горжусь тем, что наша компания, начиная буквально с первых дней своего присутствия в России, активно поддерживает проекты в области культуры. Литературная премия «Ясная Поляна» занимает особое место в этой деятельности компании. Samsung в тесном партнерстве и дружбе с музеем-усадьбой Льва Толстого является не просто одним из спонсоров, а соучредителем литературной премии «Ясная Поляна» с 2003 года. Мы рады видеть, как премия активно развивается и совершенствуется с каждым годом, оставаясь надежным навигатором для читателей в мире современной литературы», – отметил Сергей Певнев, директор департамента по корпоративным проектам штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

В 2018 году романы лауреатов премии «Ясная Поляна» Евгения Водолазкина «Лавр» и Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» стали первыми произведениями современной русской литературы, добавленными в мобильное приложение «Живые страницы» – интерактивную энциклопедию, которая помогает пользователям изучать русскую литературу в новом формате. Проект «Живые страницы» был запущен в июне 2015 года компанией Samsung совместно с экспертами Tolstoy Digital при поддержке школы лингвистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и компании ABBYY.

Подробная информация доступна на сайте премии www.yppremia.ru.

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