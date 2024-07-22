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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Программу «Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года» представили в Совете Федерации

editor
By editor
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совет-федерации

Презентация программы «Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года» состоялась в Комитете по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального собрания РФ 15 июля 2024 года. На мероприятии представители Нижнего Новгорода и федеральных органов власти, а также организаторы конкурса городов России «Культурная столица года» обсудили достижения победителя в новом статусе.

Первый всероссийский конкурс «Культурная столица года» впервые состоялся в 2023 году, и почетное звание «Культурная столица 2024 года» было присуждено федеральным оргкомитетом Нижнему Новгороду, который стал первым в современной истории России городом, реализующим на практике программу в этом статусе. Его преемником в 2025 году станет город Грозный.

По словам председателя оргкомитета конкурса «Культурная столица года», депутата Государственной Думы Николая Новичкова, миссию Нижнего Новгорода в рамках конкурса сложно переоценить:

– Городу выпала непростая, но крайне важная, интересная и ответственная задача. Нижегородская область проводит свои культурные мероприятия на высоком уровне, нарабатывая важнейший опыт для других регионов России.

Презентацию Нижнего Новгорода провел министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. В ходе его выступления были озвучены впечатляющие данные о происходящих в Нижнем Новгороде и Нижегородской области событиях:

— Статус культурной столицы положительно сказывается на туристско-экскурсионном потоке в Нижегородскую область, посещаемости учреждений культуры и развитии креативных индустрий, а значит — и на качестве жизни нижегородцев, качестве отдыха туристов. В этом году запланировано более 150 мероприятий по различным направлениям. Многие из них проходят в рамках нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Культура», позволяя сделать их еще масштабнее и интереснее. Расширенная событийная программа предусмотрена не только в центре региона, но и в городах области. Уверен, что участие в конкурсе обеспечит положительный эффект и другим регионам.

Сенатор Совета Федерации от Нижегородской области Ольга Щетинина отметила высокий уровень как презентации, так и стоящих за ней реформ, проводимых в городе:

— В Нижегородской области произошла настоящая перезагрузка сферы культуры. В регионе проделана большая работа по обновлению культурных пространств, созданию новых возможностей для творческой реализации. Организована масштабная событийная программа, появились современные музеи, библиотеки, театры, в том числе районные. Новое осмысление получили многие музейные площадки. Это результат слаженной и эффективной работы команды региона во главе с губернатором Глебом Никитиным, представителей культуры и искусства и, конечно же, самих нижегородцев. Статус «Культурная столица года», который Нижний Новгород получил по итогам общенационального конкурса и народного голосования, — важное и совершенно заслуженное достижение. Он позволяет региону развиваться еще более интенсивно и полно, максимально используя все возможности. Рада, что опыт Нижегородской области по развитию креативных индустрий рекомендован для тиражирования в регионах страны. Уверена, «Влюбиться в Нижний» — это уже не просто слоган, а реакция каждого, кто хоть раз побывал в городе.

Инициатор Конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото — Семён БОРИСОВ

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