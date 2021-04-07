Президент Российской академии художеств Зураб Церетели стал автором кубка для инди-разработчиков игр

Несмотря на множество работ, которые приобрели мировую славу, народный художник СССР и РФ, Посол Доброй воли ЮНЕСКО Зураб Константинович Церетели продолжает искать новые формы самовыражения. «Настоящий художник должен быть ищущим», — уверен он и не боится погружаться в новые для себя сферы. Даже если это высокотехнологичная и креативная сфера геймдева.
6 апреля 2021 года подвели итоги самого большого конкурса инди-игр Восточной Европы – Indie Cup. Одна из номинаций в этом конкурсе носит название «Горная коза». Символ козы родился из названия номинации как аббревиатура первых букв фразы «Greatest of All Time», в переводе «Величайшие во все времена», GOAT. Она предназначена для тех разработчиков, чей проект был самым смелым, вышел за грань любых стереотипов и превзошел все ожидания. Организатор номинации международный паблишер мобильных игр и приложений Green Grey.
Под стать проекту и награда: победители получили необычный кубок, который создал лично Зураб Церетели. Такой коллаборации в мире геймдева еще не было!
Геймеры и разработчики игр посетили Музей-мастерскую Зураба Константиновича в Переделкино, где мастер живет и творит. Художник лично провел ребят по музейно-выставочному комплексу и рассказал о своих новых произведениях. А ребята, в свою очередь, погрузили маэстро в виртуальный мир с помощью VR-очков и игры, где при помощи невидимого меча Зураб Константинович под динамичную музыку бойко сражался с летящими на него игровыми предметами.
О том, как создавалась концепция кубка для инди-разработчиков игр, Зураб Константинович рассказал в интервью.
Корреспондент: Зураб Константинович, вы сейчас работаете над созданием статуэтки для победителя номинации «Горная коза» в конкурсе инди-игр. Почему статуэтка выглядит именно так? Что вас вдохновляло при работе над ней?
Зураб Церетели: В первую очередь – кавказские традиции гостеприимства. Считается, что друзья при встрече обязательно должны вместе выпить. Поэтому статуэтка достаточно функциональна. Снаружи –орнамент, имитирующий материнские платы. Но статуэтку можно использовать и по назначению – наливать и выпивать из нее (смеется). Тот, кто займет первое место, – может это сделать в знак победы!
Корреспондент: Наша премия предназначена для тех, кто придумал самую интересную и креативную игру. А что помогает вам быть креативным?
Зураб Церетели: Вы знаете, я иногда смотрю на свои работы – и удивляюсь: неужели это я все сделал? Самое главное для художника – это мыслить и чувствовать. Многое идет из детства, сильно влияют традиции, которые сложились в семье, то, что передавала мама, бабушка. Должны быть также хорошие педагоги. Мне сильно повезло — правильные педагоги были в Грузии! Например, художник Василий Шухаев, который для меня во многом стал примером.
Художники, которые получили правильную школу, знают, что искусство должно быть для искусства. Это ценность сама по себе. В России — уникальные талантливейшие поколения и они должны создавать для своей страны музейные ценности. Нефть, алюминий, другие природные ресурсы – сегодня есть, а завтра — нет. Но искусство – вечная ценность. Это и есть истинный патриотизм.
Корреспондент: Есть ли у вас ученики?
Зураб Церетели: Очень много. Я ничего не скрываю – кто хочет у меня учиться, ради Бога. Даю краски, кисти, холсты — и работай! Что интересно: у многих детей получается лучше всего рисовать не тогда, когда я даю мастер-класс, а когда я сам работаю – и они просто за мной наблюдают.
Корреспондент: Говорят, что технологии и искусственный интеллект могут заменить даже творческих людей. Согласны ли вы с этим? Может ли машина творить на том же уровне, что и человек?
Зураб Церетели: Нет, художник должен своими руками создавать шедевры. Каждый человек мыслит по-своему и это находит отражение в его творчестве. Вспомните Леонардо да Винчи, Микеланджело — они своими руками создали музейные ценности для государства. Сейчас их работы очень высоко ценятся.
Корреспондент: У вас есть любимая работа среди тех, которые вы создали?
Зураб Церетели: Сложно сказать. Я считаю, что истинный художник до конца своей жизни должен быть ищущим. Эпоха меняется, вкусы меняются. Поэтому нужно постоянно искать новое.
Фаундер и CEO паблишера Green Grey Дима Морозов: Как мы придумали «Горную козу»? Просто мы ценим полет мысли, понимаем, как важно выходить за рамки. Для нас важна поддержка не только коммерческих игр, но и тех, кто в одном шаге от прорыва, но ему этого шанса никто не дает, так как всё поставлено на поток и творчество отодвигается на второй план»,
Нам хотелось, чтобы статуэтка была не просто куском пластика или стекла на полке у победителей. Мы не хотели также, чтобы это была сиюминутная ценность в виде денег. Хотелось чего-то на века! Нашу «Горную козу» создал знаменитый мастер – Зураб Константинович Церетели. Мы научились у Церетели одному важному правилу – искусство ради искусства. Номинация «Горная коза» – это игра ради игры. И думаем, что благодаря Зурабу Константиновичу, нам это удалось.
Победителями номинации «Горная коза» стали команда 5WORD TEAM с игрой DO NOT TAKE YOUR EYES AWAY FROM THE RED FRIDGE («Не отводи взгляд от красного холодильника») из Новосибирска. Это первая премия, первый кубок и первые победители. Творчество должно иметь право на безумство, на широту выражения, на безграничность. Мы будем нести эту идею и дальше, поддерживать самые нестандартные и яркие умы. Это только начало. GOAT!
Для справки:
GREEN GREY — международный разработчик и издатель игр и приложений. Творческая команда профессионалов с колоссальным опытом на стыке рекламы, маркетинга, технологий, инвестиций и игр. Цель GREEN GREY — поддерживать и развивать игровые студии и технологические стартапы России и СНГ через инвестиции и многолетний опыт в создании и продвижении продуктов. GREEN GREY — искусство в digital масштабе. greengreystudio.com
Номинация «Горная Коза» — премия за самый необычный и безумный игровой проект, разработана в 2021 году международным издателем мобильных игр и приложений GREEN GREY. Премия представляет собой ценный исторический приз и денежную сумму в 10 000 долларов на развитие проекта. Первую статуэтку в рамках номинации создал Зураб Церетели. Первая номинация Горной козы запущена в рамках конкурса среди инди-команд Indie Cup, indiecup.netОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.