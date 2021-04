Президент Российской академии художеств Зураб Церетели стал автором кубка для инди-разработчиков игр

Несмот­ря на мно­же­ство работ, кото­рые при­об­ре­ли миро­вую сла­ву, народ­ный худож­ник СССР и РФ, Посол Доб­рой воли ЮНЕСКО Зураб Кон­стан­ти­но­вич Цере­те­ли про­дол­жа­ет искать новые фор­мы само­вы­ра­же­ния. «Насто­я­щий худож­ник дол­жен быть ищу­щим», — уве­рен он и не боит­ся погру­жать­ся в новые для себя сфе­ры. Даже если это высо­ко­тех­но­ло­гич­ная и кре­а­тив­ная сфе­ра геймдева.

6 апре­ля 2021 года под­ве­ли ито­ги само­го боль­шо­го кон­кур­са инди-игр Восточ­ной Евро­пы – Indie Cup. Одна из номи­на­ций в этом кон­кур­се носит назва­ние «Гор­ная коза». Сим­вол козы родил­ся из назва­ния номи­на­ции как аббре­ви­а­ту­ра пер­вых букв фра­зы «Greatest of All Time», в пере­во­де «Вели­чай­шие во все вре­ме­на», GOAT. Она пред­на­зна­че­на для тех раз­ра­бот­чи­ков, чей про­ект был самым сме­лым, вышел за грань любых сте­рео­ти­пов и пре­взо­шел все ожи­да­ния. Орга­ни­за­тор номи­на­ции меж­ду­на­род­ный паб­ли­шер мобиль­ных игр и при­ло­же­ний Green Grey.

Под стать про­ек­ту и награ­да: побе­ди­те­ли полу­чи­ли необыч­ный кубок, кото­рый создал лич­но Зураб Цере­те­ли. Такой кол­ла­бо­ра­ции в мире гейм­де­ва еще не было!

Гей­ме­ры и раз­ра­бот­чи­ки игр посе­ти­ли Музей-мастер­скую Зура­ба Кон­стан­ти­но­ви­ча в Пере­дел­ки­но, где мастер живет и тво­рит. Худож­ник лич­но про­вел ребят по музей­но-выста­воч­но­му ком­плек­су и рас­ска­зал о сво­их новых про­из­ве­де­ни­ях. А ребя­та, в свою оче­редь, погру­зи­ли маэст­ро в вир­ту­аль­ный мир с помо­щью VR-очков и игры, где при помо­щи неви­ди­мо­го меча Зураб Кон­стан­ти­но­вич под дина­мич­ную музы­ку бой­ко сра­жал­ся с летя­щи­ми на него игро­вы­ми предметами.

О том, как созда­ва­лась кон­цеп­ция куб­ка для инди-раз­ра­бот­чи­ков игр, Зураб Кон­стан­ти­но­вич рас­ска­зал в интервью.

Кор­ре­спон­дент: Зураб Кон­стан­ти­но­вич, вы сей­час рабо­та­е­те над созда­ни­ем ста­ту­эт­ки для побе­ди­те­ля номи­на­ции «Гор­ная коза» в кон­кур­се инди-игр. Поче­му ста­ту­эт­ка выгля­дит имен­но так? Что вас вдох­нов­ля­ло при рабо­те над ней?

Зураб Цере­те­ли: В первую оче­редь – кав­каз­ские тра­ди­ции госте­при­им­ства. Счи­та­ет­ся, что дру­зья при встре­че обя­за­тель­но долж­ны вме­сте выпить. Поэто­му ста­ту­эт­ка доста­точ­но функ­ци­о­наль­на. Сна­ру­жи –орна­мент, ими­ти­ру­ю­щий мате­рин­ские пла­ты. Но ста­ту­эт­ку мож­но исполь­зо­вать и по назна­че­нию – нали­вать и выпи­вать из нее (сме­ет­ся). Тот, кто зай­мет пер­вое место, – может это сде­лать в знак победы!

Кор­ре­спон­дент: Наша пре­мия пред­на­зна­че­на для тех, кто при­ду­мал самую инте­рес­ную и кре­а­тив­ную игру. А что помо­га­ет вам быть креативным?

Зураб Цере­те­ли: Вы зна­е­те, я ино­гда смот­рю на свои рабо­ты – и удив­ля­юсь: неуже­ли это я все сде­лал? Самое глав­ное для худож­ни­ка – это мыс­лить и чув­ство­вать. Мно­гое идет из дет­ства, силь­но вли­я­ют тра­ди­ции, кото­рые сло­жи­лись в семье, то, что пере­да­ва­ла мама, бабуш­ка. Долж­ны быть так­же хоро­шие педа­го­ги. Мне силь­но повез­ло — пра­виль­ные педа­го­ги были в Гру­зии! Напри­мер, худож­ник Васи­лий Шуха­ев, кото­рый для меня во мно­гом стал примером.

Худож­ни­ки, кото­рые полу­чи­ли пра­виль­ную шко­лу, зна­ют, что искус­ство долж­но быть для искус­ства. Это цен­ность сама по себе. В Рос­сии — уни­каль­ные талант­ли­вей­шие поко­ле­ния и они долж­ны созда­вать для сво­ей стра­ны музей­ные цен­но­сти. Нефть, алю­ми­ний, дру­гие при­род­ные ресур­сы – сего­дня есть, а зав­тра — нет. Но искус­ство – веч­ная цен­ность. Это и есть истин­ный патриотизм.

Кор­ре­спон­дент: Есть ли у вас ученики?

Зураб Цере­те­ли: Очень мно­го. Я ниче­го не скры­ваю – кто хочет у меня учить­ся, ради Бога. Даю крас­ки, кисти, хол­сты — и рабо­тай! Что инте­рес­но: у мно­гих детей полу­ча­ет­ся луч­ше все­го рисо­вать не тогда, когда я даю мастер-класс, а когда я сам рабо­таю – и они про­сто за мной наблюдают.

Кор­ре­спон­дент: Гово­рят, что тех­но­ло­гии и искус­ствен­ный интел­лект могут заме­нить даже твор­че­ских людей. Соглас­ны ли вы с этим? Может ли маши­на тво­рить на том же уровне, что и человек?

Зураб Цере­те­ли: Нет, худож­ник дол­жен сво­и­ми рука­ми созда­вать шедев­ры. Каж­дый чело­век мыс­лит по-сво­е­му и это нахо­дит отра­же­ние в его твор­че­стве. Вспом­ни­те Лео­нар­до да Вин­чи, Мике­лан­дже­ло — они сво­и­ми рука­ми созда­ли музей­ные цен­но­сти для госу­дар­ства. Сей­час их рабо­ты очень высо­ко ценятся.

Кор­ре­спон­дент: У вас есть люби­мая рабо­та сре­ди тех, кото­рые вы создали?

Зураб Цере­те­ли: Слож­но ска­зать. Я счи­таю, что истин­ный худож­ник до кон­ца сво­ей жиз­ни дол­жен быть ищу­щим. Эпо­ха меня­ет­ся, вку­сы меня­ют­ся. Поэто­му нуж­но посто­ян­но искать новое.



Фаун­дер и CEO паб­ли­ше­ра Green Grey Дима Моро­зов: Как мы при­ду­ма­ли «Гор­ную козу»? Про­сто мы ценим полет мыс­ли, пони­ма­ем, как важ­но выхо­дить за рам­ки. Для нас важ­на под­держ­ка не толь­ко ком­мер­че­ских игр, но и тех, кто в одном шаге от про­ры­ва, но ему это­го шан­са никто не дает, так как всё постав­ле­но на поток и твор­че­ство ото­дви­га­ет­ся на вто­рой план»,

Нам хоте­лось, что­бы ста­ту­эт­ка была не про­сто кус­ком пла­сти­ка или стек­ла на пол­ке у побе­ди­те­лей. Мы не хоте­ли так­же, что­бы это была сию­ми­нут­ная цен­ность в виде денег. Хоте­лось чего-то на века! Нашу «Гор­ную козу» создал зна­ме­ни­тый мастер – Зураб Кон­стан­ти­но­вич Цере­те­ли. Мы научи­лись у Цере­те­ли одно­му важ­но­му пра­ви­лу – искус­ство ради искус­ства. Номи­на­ция «Гор­ная коза» – это игра ради игры. И дума­ем, что бла­го­да­ря Зура­бу Кон­стан­ти­но­ви­чу, нам это удалось.

Побе­ди­те­ля­ми номи­на­ции «Гор­ная коза» ста­ли коман­да 5WORD TEAM с игрой DO NOT TAKE YOUR EYES AWAY FROM THE RED FRIDGE («Не отво­ди взгляд от крас­но­го холо­диль­ни­ка») из Ново­си­бир­ска. Это пер­вая пре­мия, пер­вый кубок и пер­вые побе­ди­те­ли. Твор­че­ство долж­но иметь пра­во на безум­ство, на широ­ту выра­же­ния, на без­гра­нич­ность. Мы будем нести эту идею и даль­ше, под­дер­жи­вать самые нестан­дарт­ные и яркие умы. Это толь­ко нача­ло. GOAT!

Для справ­ки:

GREEN GREY — меж­ду­на­род­ный раз­ра­бот­чик и изда­тель игр и при­ло­же­ний. Твор­че­ская коман­да про­фес­си­о­на­лов с колос­саль­ным опы­том на сты­ке рекла­мы, мар­ке­тин­га, тех­но­ло­гий, инве­сти­ций и игр. Цель GREEN GREY — под­дер­жи­вать и раз­ви­вать игро­вые сту­дии и тех­но­ло­ги­че­ские стар­та­пы Рос­сии и СНГ через инве­сти­ции и мно­го­лет­ний опыт в созда­нии и про­дви­же­нии про­дук­тов. GREEN GREY — искус­ство в digital мас­шта­бе. greengreystudio.com

Номи­на­ция «Гор­ная Коза» — пре­мия за самый необыч­ный и безум­ный игро­вой про­ект, раз­ра­бо­та­на в 2021 году меж­ду­на­род­ным изда­те­лем мобиль­ных игр и при­ло­же­ний GREEN GREY. Пре­мия пред­став­ля­ет собой цен­ный исто­ри­че­ский приз и денеж­ную сум­му в 10 000 дол­ла­ров на раз­ви­тие про­ек­та. Первую ста­ту­эт­ку в рам­ках номи­на­ции создал Зураб Цере­те­ли. Пер­вая номи­на­ция Гор­ной козы запу­ще­на в рам­ках кон­кур­са сре­ди инди-команд Indie Cup, indiecup.net

